UP में सड़कों की गुणवत्ता पर बड़ा एक्शन – पीडब्ल्यूडी करेगा राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान

विभागीय सूत्रों के अनुसार निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सभी मंडलों की संयुक्त समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अगले चरण में विशेष सुधार अभियान चलाने की योजना है, जिसमें खराब पाए गए सड़कों की दोबारा मरम्मत और गुणवत्ता सुधार के आदेश दिए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि यह पूरा अभियान मुख्यमंत्री के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत शासन की सभी योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, “जनता को अच्छी सड़कें देना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियां ढूंढना नहीं, बल्कि सिस्टम को और मजबूत बनाना है ताकि भविष्य में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न हो।”