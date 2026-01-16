गोरखपुर के रिवर फ्रंट रामगढ़ ताल में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने से हड़कंप…अधिकारियों का अब तक नहीं आया कोई बयान

उन्होंने मांग की कि झील के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल वैज्ञानिक तरीके से प्रदूषण नियंत्रण और ऑक्सीजन स्तर को संतुलित किया जाए। बता दें कि शहर के कई क्षेत्रों से रामगढ़ ताल में अपशिष्ट पहुंचते हैं, जिससे झील में अक्सर ऑक्सीजन बैलेंस डिस्टर्ब होता है। फिलहाल इस घटना पर प्रशासनिक अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है।