16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

चाची दरवाजा खोलो… लूट की नीयत से घर में घुसा भतीजा, विरोध करने पर टीचर की पत्नी की चाकू से हत्या

Teacher wife murder in Raebareli : रायबरेली में दिनदहाड़े एक टीचर की पत्नी की उसी के भतीजे ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी भतीजा चोरी करने की नीयत से चाचा के घर में घुसा था और विरोध करने पर चाची की हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 16, 2026

भतीजे ने कर दी चाची की हत्या, PC- Patrika

रायबरेली : रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां दिनदहाड़े एक टीचर की पत्नी की उसी के भतीजे ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी दो साथियों के साथ लूट की नीयत से घर में घुसा था। अलमारी तोड़कर गहने और नकदी निकाल रहा था। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से पेट और सीने पर कई वार कर उसकी जान ले ली।

घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तीपुर मोहल्ले की है। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मुख्य आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी छत से कूदकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पिता-पुत्री दोनों गए थे स्कूल

बस्तीपुर मोहल्ले में रहने वाले अभिनव तिवारी (45) प्राथमिक विद्यालय बिछवालिया में शिक्षक हैं। उनकी पत्नी स्वप्निल तिवारी (40) गृहिणी थीं। दंपती की 16 वर्षीय बेटी अनुषा कक्षा 9 की छात्रा है। शुक्रवार सुबह अभिनव और उनकी बेटी स्कूल चले गए थे। घर पर स्वप्निल अकेली थीं।

दोपहर करीब साढ़े 12 बजे घर की घंटी बजी। स्वप्निल ने सोचा कि पति जल्दी लौट आए हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने भतीजा वैभव तिवारी (26) खड़ा मिला। वह बाइक से अपने दो दोस्तों के साथ आया था। रिश्तेदार होने के नाते स्वप्निल ने तीनों को अंदर बैठाया और पानी लाने चली गईं।

कमरे में घुसकर तोड़ने लगे ताला

इसी दौरान तीनों आरोपी कमरे में घुस गए और अलमारी का ताला तोड़कर गहने व नकदी निकालने लगे। जब स्वप्निल कमरे में पहुंचीं और यह देख शोर मचाया तो वैभव ने उन्हें पकड़ लिया। महिला के विरोध करने पर वैभव ने चाकू से पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

पड़ोसी हरीश चंद्र शुक्ला ने बताया कि चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने पर घबराया हुआ वैभव बाहर निकला। शक होने पर लोगों ने उससे गेट खुलवाया और अंदर जाकर देखा तो बेड पर खून से लथपथ स्वप्निल की लाश पड़ी थी। इसके बाद लोगों ने वैभव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके दो साथी छत से कूदकर भाग निकले।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेटी घर पहुंची, जहां उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

सीओ सिटी अरुण नौहार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला लूट के इरादे से की गई हत्या का है। आरोपी मृतका के परिवार का करीबी रिश्तेदार है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, फरार आरोपियों की तलाश जारी है।;

ये भी पढ़ें

हाथ पकड़कर जीजा-साली ट्रेन के आगे कूदे…चीथड़े उड़े, 2 साल से चल रहा था अफेयर
हरदोई
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / चाची दरवाजा खोलो… लूट की नीयत से घर में घुसा भतीजा, विरोध करने पर टीचर की पत्नी की चाकू से हत्या

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, बेटियों को अब मुफ्त पास और इलाज की सुविधा

फाइल फोटो पत्रिका
रायबरेली

प्यार ने तोड़ी धर्म की दीवार! इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, हिंदू संग मुस्लिम लड़की ने रचाई शादी

रायबरेली में दो दिलों की कहानी ने सबका दिल छू लिया!
रायबरेली

अफेयर या मर्डर…! पहले पंचायत मित्र को दी दर्दनाक मौत, फिर खुद खा लिया जहर, गांव में पसरा मातम

पहले पंचायत मित्र को दी दर्दनाक मौत, फिर खुद खा लिया जहर
रायबरेली

Instagram की दोस्ती बनी आफत, युवती दिल्ली से पहुंची रायबरेली, प्रेमी की मां ने छोड़ा कुत्ता तो उठाया खौफनाक कदम

युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

बाइक से बेटी को लेकर जा रहा था मदरसा शिक्षक चार बाइक से पहुंचे हमलावर, फिर सिर में सटाकर ठाय..ठाय

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.