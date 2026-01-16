चाची दरवाजा खोलो… लूट की नीयत से घर में घुसा भतीजा, विरोध करने पर टीचर की पत्नी की चाकू से हत्या

रायबरेली : रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां दिनदहाड़े एक टीचर की पत्नी की उसी के भतीजे ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी दो साथियों के साथ लूट की नीयत से घर में घुसा था। अलमारी तोड़कर गहने और नकदी निकाल रहा था। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से पेट और सीने पर कई वार कर उसकी जान ले ली।