चाची दरवाजा खोलो… लूट की नीयत से घर में घुसा भतीजा, विरोध करने पर टीचर की पत्नी की चाकू से हत्या

रायबरेली : रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां दिनदहाड़े एक टीचर की पत्नी की उसी के भतीजे ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी दो साथियों के साथ लूट की नीयत से घर में घुसा था। अलमारी तोड़कर गहने और नकदी निकाल रहा था। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से पेट और सीने पर कई वार कर उसकी जान ले ली।
घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तीपुर मोहल्ले की है। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मुख्य आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी छत से कूदकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
बस्तीपुर मोहल्ले में रहने वाले अभिनव तिवारी (45) प्राथमिक विद्यालय बिछवालिया में शिक्षक हैं। उनकी पत्नी स्वप्निल तिवारी (40) गृहिणी थीं। दंपती की 16 वर्षीय बेटी अनुषा कक्षा 9 की छात्रा है। शुक्रवार सुबह अभिनव और उनकी बेटी स्कूल चले गए थे। घर पर स्वप्निल अकेली थीं।
दोपहर करीब साढ़े 12 बजे घर की घंटी बजी। स्वप्निल ने सोचा कि पति जल्दी लौट आए हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने भतीजा वैभव तिवारी (26) खड़ा मिला। वह बाइक से अपने दो दोस्तों के साथ आया था। रिश्तेदार होने के नाते स्वप्निल ने तीनों को अंदर बैठाया और पानी लाने चली गईं।
इसी दौरान तीनों आरोपी कमरे में घुस गए और अलमारी का ताला तोड़कर गहने व नकदी निकालने लगे। जब स्वप्निल कमरे में पहुंचीं और यह देख शोर मचाया तो वैभव ने उन्हें पकड़ लिया। महिला के विरोध करने पर वैभव ने चाकू से पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
पड़ोसी हरीश चंद्र शुक्ला ने बताया कि चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने पर घबराया हुआ वैभव बाहर निकला। शक होने पर लोगों ने उससे गेट खुलवाया और अंदर जाकर देखा तो बेड पर खून से लथपथ स्वप्निल की लाश पड़ी थी। इसके बाद लोगों ने वैभव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके दो साथी छत से कूदकर भाग निकले।
सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेटी घर पहुंची, जहां उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
सीओ सिटी अरुण नौहार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला लूट के इरादे से की गई हत्या का है। आरोपी मृतका के परिवार का करीबी रिश्तेदार है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, फरार आरोपियों की तलाश जारी है।;
