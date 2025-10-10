गोरखपुर में दस लाख की लूट से हलकान रही पुलिस, पर्दाफाश हुआ तो चकराए अधिकारी…लूट की निकली हैरान करने वाली वजह

गोरखपुर जिले के चिलुआताल थानाक्षेत्र में व्यापारी के ड्राइवर से लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। लूट की घटना हुई ही नहीं थी बल्कि व्यापारी के ड्राइवर ने रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी सूचना दी थी।छानबीन में जुटी चिलुआताल थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की रात चालक के साथी को गिरफ्तार कर उसके घर से व्यापारियों से वसूले गए 9.70 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस को ड्राइवर ने हैरान करने वाली जानकारी दी उसने बताया कि मई में उसकी शादी है।खर्च के लिए रुपये हड़पने की नीयत से उसने अपने साथी के साथ मिलकर झूठी कहानी गढ़ी थी।