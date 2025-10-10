Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में दस लाख की लूट से हलकान रही पुलिस, पर्दाफाश हुआ तो चकराए अधिकारी…लूट की निकली हैरान करने वाली वजह

गोरखपुर में बुधवार की देर रात व्यापारी के चालक के साथ 9.70 लाख लूट की घटना हुई थी। 24 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी कैमरे से पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर आरोपी चालक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 10, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, लूटकांड का खुलासा करते SP नॉर्थ

गोरखपुर जिले के चिलुआताल थानाक्षेत्र में व्यापारी के ड्राइवर से लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। लूट की घटना हुई ही नहीं थी बल्कि व्यापारी के ड्राइवर ने रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी सूचना दी थी।छानबीन में जुटी चिलुआताल थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की रात चालक के साथी को गिरफ्तार कर उसके घर से व्यापारियों से वसूले गए 9.70 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस को ड्राइवर ने हैरान करने वाली जानकारी दी उसने बताया कि मई में उसकी शादी है।खर्च के लिए रुपये हड़पने की नीयत से उसने अपने साथी के साथ मिलकर झूठी कहानी गढ़ी थी।

लूट की सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही थी जांच

बता दें कि बुधवार की रात महराजगंज के फरेंदा निवासी कारोबारी आशीष चौधरी का चालक टुन्नू प्रजापति (निवासी पकड़ीदास, हाटा, कुशीनगर) बीआरडी मेडिकल कालेज के पास से रुपये लेकर लौट रहा था।उसने पुलिस को बताया कि चिउटहा गांव के पास चार बाइक सवार बदमाशों ने कार रोककर लूट की वारदात की। बदमाशों ने शीशा तोड़कर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए।सूचना पर चिलुआताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

शुरुआती जांच से ही लूट की घटना बन रही थी संदिग्ध

लेकिन, जांच के दौरान न तो संघर्ष के निशान मिले और न ही कार पर किसी हमले के सबूत।पूछताछ करने पर चालक के बयान बार-बार बदलने लगे।इसी विरोधाभास ने पुलिस को शक में डाल दिया। इसके बाद मेडिकल कालेज से लेकर चिउटहा तक लगे सीसी कैमरे खंगाले गए जिसमें पता चला कि वह घटना से कुछ देर पहले शिवपुर-साहबाजगंज इलाके में था।जब पुलिस ने दबाव बनाया तो चालक टूट गया और पूरा सच उगल दिया।

पुलिस ने जब सख्त रुख अपनाया तो पूरी कांड तोते की तरह उगला

ड्राइवर ने बताया कि मई में उसकी शादी तय है और रुपये की जरूरत थी।वह व्यापारी के यहां बीते चार साल से चालक था, इसलिए उसे पूरी जानकारी थी कि किस दिन कितना रुपया लाया जाता है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज से रुपये उठाने के बाद वह सीधे अपने साथी जयनाथ सिंह (निवासी रग्घूपुर, सिकरीगंज) के पास पहुंचा, जो जिम चलाता है। उसने रुपये से भरा बैग वहीं रख दिया और चिउटहा पहुंचकर फोन पर लूट होने की झूठी सूचना दी।

जितेंद्र श्रीवास्तव, SP नॉर्थ

SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ड्राइवर ने लूट की झूठी सूचना देकर मालिक के रुपये हड़पने की योजना बनाई थी।चिलुआताल थानेदार सूरज सिंह ने क्राइम ब्रांच की मदद से छानबीन की तो सच्चाई सामने आ गई। दोनों को आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, घटना के खुलासे के बाद व्यापारी ने भी ली राहत की सांस।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Oct 2025 01:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में दस लाख की लूट से हलकान रही पुलिस, पर्दाफाश हुआ तो चकराए अधिकारी…लूट की निकली हैरान करने वाली वजह

