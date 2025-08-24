Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

राज्यपाल करेंगी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता, यूनिवर्सिटी में करेंगी करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 25 अगस्त 2025 को अपरान्ह 2.30 बजे से दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। 26 अगस्त 2025 को प्रातः 9ः00 बजे से 26वीं बटालियन पीएसी गोरखपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का भ्रमण कार्यक्रम करने के उपरान्त पूर्वान्ह 11ः00 बजे से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होगी।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 24, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी राज्यपाल

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह सोमवार 25 अगस्त को दोपहर एक बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस दौरान वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पदक और उपाधि प्रदान करेंगी।

करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगी। इसमें संत कबीर छात्रावास (₹408 लाख), माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला (₹53.96 लाख), रसायन शास्त्र प्रयोगशाला (₹49.03 लाख), अतिथि गृह का नवीनीकरण, अलखनंदा छात्रावास के नए ब्लॉक (₹3 करोड़) शामिल हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भविष्य की ज़रूरतों और विस्तार को देखते हुए कुलाधिपति कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। इनमें इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹31.62 करोड़), विधि संकाय भवन (₹9.87 करोड़), केन्द्रीय यंत्रण भवन सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी (₹30.82 करोड़) शामिल हैं।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय तेज़ी से शैक्षणिक और शोध उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है। अधोसंरचना विकास की ये परियोजनाएँ विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उच्चस्तरीय संसाधन उपलब्ध कराएँगी। साथ ही, यह विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी देंगी।

Published on:

24 Aug 2025 07:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / राज्यपाल करेंगी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता, यूनिवर्सिटी में करेंगी करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

