राज्यपाल करेंगी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता, यूनिवर्सिटी में करेंगी करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगी। इसमें संत कबीर छात्रावास (₹408 लाख), माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला (₹53.96 लाख), रसायन शास्त्र प्रयोगशाला (₹49.03 लाख), अतिथि गृह का नवीनीकरण, अलखनंदा छात्रावास के नए ब्लॉक (₹3 करोड़) शामिल हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भविष्य की ज़रूरतों और विस्तार को देखते हुए कुलाधिपति कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। इनमें इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹31.62 करोड़), विधि संकाय भवन (₹9.87 करोड़), केन्द्रीय यंत्रण भवन सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी (₹30.82 करोड़) शामिल हैं।