पिपराइच थाना पुलिस से क्यों भड़के हैं ग्रामीण, शव पहुंचते ही महिलाओं ने फिर किया पथराव…पिता ने दी शव को मुखाग्नि

किसी तरह स्थिति नियंत्रण होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ और दीपक का शव गांव पहुंचा, तो गांव में कोहराम मच गया। आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस और पीएसी के जवानों पर पथराव किया। घर पर शव को सिर्फ दस मिनट ही रखने दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दाह संस्कार करने के लिए परिवार से कहा। अर्थी को लेकर परिवार के लोग गांव के बाहर पहुंचे, दीपक के अंतिम संस्कार के वक्त पूरे गांव के लोग मौजूद रहे। DIG, SSP भी गांव में बने हुए हैं। शव को मुखाग्नि देते हुए पिता बेसुध थे। दीपक की मौत पर DM दीपक मीणा ने कहा कि बेहद ही दुखद घटना है। पुलिस की ओर लगातार कार्रवाई की जा रही है। परिवार से बातचीत हुई। परिवार की जो मांग है, उन पर चर्चा हुई है, परिवार को हर संभव मदद की जाएगी।