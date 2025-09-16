Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

पिपराइच थाना पुलिस से क्यों भड़के हैं ग्रामीण, शव पहुंचते ही महिलाओं ने फिर किया पथराव…पिता ने दी शव को मुखाग्नि

दीपक की मौत से उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका है, किसी को सहसा यकीन भी नहीं हो रहा है कि दीपक अब नहीं है। मां-बाप और भाई-बहन का रो-रोकर बुरा हाल है, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। DM दीपक मीणा ने कहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 16, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, मृत छात्र के शव को मुखाग्नि देते पिता

गोरखपुर में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने छात्र की हत्या कर लाश कुछ दूर फेंक कर भाग निकले। इसके बाद सुबह से ही पुलिस और जनता में संघर्ष चल रहा था, मामला इतना बिगड़ा कि आक्रोशित जनता के हमले में SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पिपराइच थानेदार पुरूषोतम आनंद सिंह सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, मामला सीएम योगी के संज्ञान में आया।

दीपक के अंतिम संस्कार में DIG, SSP सहित भारी फोर्स का रहा जमावड़ा

किसी तरह स्थिति नियंत्रण होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ और दीपक का शव गांव पहुंचा, तो गांव में कोहराम मच गया। आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस और पीएसी के जवानों पर पथराव किया। घर पर शव को सिर्फ दस मिनट ही रखने दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दाह संस्कार करने के लिए परिवार से कहा। अर्थी को लेकर परिवार के लोग गांव के बाहर पहुंचे, दीपक के अंतिम संस्कार के वक्त पूरे गांव के लोग मौजूद रहे। DIG, SSP भी गांव में बने हुए हैं। शव को मुखाग्नि देते हुए पिता बेसुध थे। दीपक की मौत पर DM दीपक मीणा ने कहा कि बेहद ही दुखद घटना है। पुलिस की ओर लगातार कार्रवाई की जा रही है। परिवार से बातचीत हुई। परिवार की जो मांग है, उन पर चर्चा हुई है, परिवार को हर संभव मदद की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Ghaziabad News: सड़क पर पलटा केमिकल टैंकर! धमाके के साथ लगी भीषण आग, गाजियाबाद के 2 कारोबारी जिंदा जले
गाज़ियाबाद
ghaziabad businessmen burnt alive rewari chemical tanker accident

ये भी पढ़ें

Breaking News: 150 साल पुराना पेड़ गिरा; कई लोग नीचे दबे, 1 की दर्दनाक मौत
लखनऊ
Breaking News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 07:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पिपराइच थाना पुलिस से क्यों भड़के हैं ग्रामीण, शव पहुंचते ही महिलाओं ने फिर किया पथराव…पिता ने दी शव को मुखाग्नि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.