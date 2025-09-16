Breaking News: 150 साल पुराना पेड़ गिरा; कई लोग नीचे दबे, 1 की दर्दनाक मौत

मेयर सुषमा खर्कवाल और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा भी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा कैसरबाग के मछली मंडी इलाके में मंगलवार दोपहर 2 बजे करीब हुआ। पेड़ गिरने की वजह से एक घर ढह गया। साथ ही कई गुमटियां भी जमींदोज हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो कि रात में हुई बारिश की वजह से हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि पहले ही नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों से पेड़ की छंटनी के लिए कहा गया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई।