Breaking News: 150 साल पुराना पेड़ गिरा; कई लोग नीचे दबे, 1 की दर्दनाक मौत

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक 150 साल पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। जिसकी वजह से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई।
घायलों का इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मौके पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। साथ ही फायर बिग्रेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF की टीम भी को भी बुलाया गया है। पेड़ की डालें काटकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।
घटना के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर घायलों का उचित इलाज कराने का निर्देश दिया। CM पाठक का कहना है कि KGMU को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि घटना के घायलों को सबसे पहले और बेहतर इलाज मिल सके।
मेयर सुषमा खर्कवाल और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा भी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा कैसरबाग के मछली मंडी इलाके में मंगलवार दोपहर 2 बजे करीब हुआ। पेड़ गिरने की वजह से एक घर ढह गया। साथ ही कई गुमटियां भी जमींदोज हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो कि रात में हुई बारिश की वजह से हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि पहले ही नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों से पेड़ की छंटनी के लिए कहा गया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई।