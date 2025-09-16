Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

शिक्षकों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार का TET को लेकर बड़ा फैसला

TET Exam: उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने TET को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 16, 2025

good news for teachers
योगी सरकार का TET को लेकर बड़ा फैसला। फोटो सोर्स-Ai

TET Exam: यूपी के लाखों शिक्षकों को राहत देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करे।

CM कार्यालय की ओर से किया गया X पर पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर CM कार्यालय (CMOfficeUP) की ओर से एक पोस्ट किया गया। जिसके मुताबिक, ''@myogiadityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।''

किन टीचर्स को मिली छूट

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जिन सेवारत शिक्षकों के पास TET योग्यता नहीं है उन्हें भी सेवा में बने रहने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। हालांकि जिन टीचर्स के रिटायरमेंट में केवल 5 साल का समय बचा है, उन्हें इसमें छूट दी गई है। वे बिना टीईटी पास किए भी अपनी सेवा पूरी कर सकेंगे।

क्या है TET परीक्षा

बता दें कि टीईटी (TET) परीक्षा, जिसका पूरा नाम Teacher Eligibility Test (शिक्षक पात्रता परीक्षा) है। भारत में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए TET पास करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनिवार्य हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसको लेकर जगह-जगह शिक्षक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राज्य सरकार अब इस निर्देश को चुनौती देगी। जिसमें मौजूदा शिक्षकों के अनुभव और प्रशिक्षण को समीक्षा का आधार बताया गया है।

Basic Education Department

शिक्षा

शिक्षा

school education

up news

UP News Hindi

Published on:

16 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शिक्षकों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार का TET को लेकर बड़ा फैसला

