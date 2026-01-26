देश को न झुकने और न मिटने देने का संकल्प जमीन पर उतारा जा रहा है, 2047 तक अग्रणी राष्ट्र बनेगा भारत : स्वतंत्र देव

मुख्य अतिथि के आगमन पर एडीजी जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन, डीआईजी रेंज गोरखपुर एस. चनप्पा एवं डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ पूरे परेड ग्राउंड में देशभक्ति का संचार हो गया। इसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।