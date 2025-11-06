रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुई 32 लाख की चोरी का खुलासा…दाई का बेटा ही निकला चोर, पहले दिया पार्टी फिर चोरी की रकम से खेला जूआ

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP सिटी अभिनव त्यागी, CO कैंट योगेन्द्र सिंह
गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र स्थित दाउदपुर मुहल्ले में एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर सरोज श्रीवास्तव के घर लाखों के गहने और नगदी की चोरी से मुहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त वह अपने बेटे के पास बंगलौर गई थीं। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचने के बाद जब घर की स्थिति देखें तो उनका माथा ठनका, हर आलमारी कटर से काट कर लगभग तीस लाख के गहने और दो लाख नगदी चोरी हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर किया है। चोरों की पहचान रामगढ़ताल के भरवलिया बुजुर्ग निवासी मोनू गौड़ उर्फ बाबा नायक और चौरीचौरा के हसन खान के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक मोनू गौड़ की मां रिटायर्ड प्रिंसिपल के यहां कई साल से काम करती थी। प्रोफेसर सरोज श्रीवास्तव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मोनू गौड़ पर गैंगस्टर समेत 6 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि दूसरे आरोपी हसन खान पर छेड़खानी और चोरी समेत अन्य मामलों में 4 मुकदमे दर्ज हैं।
SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि रिटायर्ड प्रोफेसर सरोज श्रीवास्तव का बेटा बेंगलूरु में काम करता है। वह बीते दिनों अपने आवास पर ताला बंद कर बेटे के पास बेंगलूरु गई थीं। 2 नवंबर को पड़ोसी ने जब घर पर टूटे ताले देखे तो उन्होंने इसकी सूचना प्रिंसिपल को देने के साथ ही पुलिस को सूचना दिए। चोरी की जानकारी मिलते ही वह गोरखपुर आ गईं। उन्होंने घर की छानबीन कर बताया कि सारे गहने और नकद गायब है। कैंट पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर घर के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया। इस दौरान रात के समय दो संदिग्ध युवक सामान लेकर जाते दिखाई दिए।
सीसीटीवी में दिख रहे चेहरे से पहचान कर पुलिस ने छापा मारकर मोनू गौड़ को रामगढ़ताल क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। इसके बाद मोनू की मदद से दूसरे आरोपी हसन को भी पकड़ लिया। दोनों के घरों से चोरी का सामान और नकदी बरामद हो गया। पुलिस ने चोरी के करीब 30 लाख रुपए के जेवर और 1.98 लाख रुपया कैश बरामद किया। बाकी पैसा दोनों आरोपियों ने जुआ खेलने में लगा दिया था। चोरी की घटना का पर्दाफाश होने पर वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची। इस दौरान उन्होंने एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह का धन्यवाद दिया।गिरफ्तारी में इंस्पेक्टर कैंट संजय सिंह, चौकी प्रभारी पैडलेगंज आशीष दुबे, चौकी प्रभारी गोलघर अवनीश पांडे और पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग