रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुई 32 लाख की चोरी का खुलासा…दाई का बेटा ही निकला चोर, पहले दिया पार्टी फिर चोरी की रकम से खेला जूआ

सीसीटीवी में दिख रहे चेहरे से पहचान कर पुलिस ने छापा मारकर मोनू गौड़ को रामगढ़ताल क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। इसके बाद मोनू की मदद से दूसरे आरोपी हसन को भी पकड़ लिया। दोनों के घरों से चोरी का सामान और नकदी बरामद हो गया। पुलिस ने चोरी के करीब 30 लाख रुपए के जेवर और 1.98 लाख रुपया कैश बरामद किया। बाकी पैसा दोनों आरोपियों ने जुआ खेलने में लगा दिया था। चोरी की घटना का पर्दाफाश होने पर वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची। इस दौरान उन्होंने एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह का धन्यवाद दिया।गिरफ्तारी में इंस्पेक्टर कैंट संजय सिंह, चौकी प्रभारी पैडलेगंज आशीष दुबे, चौकी प्रभारी गोलघर अवनीश पांडे और पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा।