गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…दुर्गा प्रतिमा की मिट्टी लेने गई दो मासूम बच्चियों की मौत, भाई को डूबता देख बहन अपनी दोस्त संग कूदी

गांव में मौजूद बच्चों और ग्रामीणों ने शोर मचाया तो सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दिया और अनुष्का की सांसें थम चुकी थीं। आर्यन को गंभीर अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है।मासूमों के शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। एक ही परिवार के दो बच्चों और दूसरे परिवार की बेटी की असमय मौत से पूरा गांव स्तब्ध है।सूचना पर पहुंची सिकरीगंज थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा दुर्गा पूजा की खुशियों को मातम में बदल गया।