गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…दुर्गा प्रतिमा की मिट्टी लेने गई दो मासूम बच्चियों की मौत, भाई को डूबता देख बहन अपनी दोस्त संग कूदी

सोमवार देर शाम जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पीडरी में हुए दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम पसर गया, यहां दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच मिट्टी लेने गए तीन मासूम बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूब गए। इस हादसे में दो बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आर्यन पुत्र जितेंद्र तिवारी, उसकी बहन दिया और उनकी सहेली अनुष्का पुत्री विजय कुमार गौड़, दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी लेने गांव के पीछे गए थे। वहां भट्ठा खोदाई से बना गहरा गड्ढा पानी से लबालब भरा हुआ था। इसी दौरान आर्यन का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। आर्यन को बचाने की कोशिश में उसकी बहन दिया और अनुष्का भी पानी में उतर गईं। देखते ही देखते तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए।
गांव में मौजूद बच्चों और ग्रामीणों ने शोर मचाया तो सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दिया और अनुष्का की सांसें थम चुकी थीं। आर्यन को गंभीर अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है।मासूमों के शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। एक ही परिवार के दो बच्चों और दूसरे परिवार की बेटी की असमय मौत से पूरा गांव स्तब्ध है।सूचना पर पहुंची सिकरीगंज थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा दुर्गा पूजा की खुशियों को मातम में बदल गया।