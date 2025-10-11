Patrika LogoSwitch to English

यूपी लोक सेवा आयोग की PCS (प्री) परीक्षा कल, प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद, ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस

गोरखपुर में PCS (प्री) परीक्षा के लिए 41 केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 19 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 11, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, PCS परीक्षा को लेकर बैठक लेते DM,SSP

आगामी त्यौहार दीपावली, धनतेरस तथा 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पीसीएस (प्री) परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने वर्चुअल माध्यम से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली एवं धनतेरस पर बाजारों में भारी भीड़ रहेगी। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाए कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रमुख बाजार क्षेत्रों, मंदिरों, मेला स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात नियंत्रण हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। वाहन पार्किंग के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित कर वहां समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

PCS (प्री) परीक्षा को देखते हुए अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि आगामी 12 अक्टूबर को जनपद के 41 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस (प्री) परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम एवं अन्य असुविधाएं न हों, इसके लिए पहले से ट्रैफिक डायवर्जन की योजना तैयार की जाए। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंचने के लिए आवश्यक रूट प्लानिंग कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा दिवस पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

CCTV कैमरों से निगरानी बढ़ाई जाए

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने कहा कि त्योहारों एवं परीक्षा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को मुस्तैद रखा जाए। संवेदनशील स्थानों पर विशेष गश्त की जाए और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में रहना होगा ताकि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके।

वर्चुअल मीटिंग में सभी अधिकारी रहे उपस्थित

वर्चुअल बैठक में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि त्योहारों की खुशियां व परीक्षार्थियों की सुविधा दोनों सुनिश्चित हो सकें।

Updated on:

11 Oct 2025 06:53 pm

Published on:

11 Oct 2025 06:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / यूपी लोक सेवा आयोग की PCS (प्री) परीक्षा कल, प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद, ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

