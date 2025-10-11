यूपी लोक सेवा आयोग की PCS (प्री) परीक्षा कल, प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद, ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि आगामी 12 अक्टूबर को जनपद के 41 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस (प्री) परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम एवं अन्य असुविधाएं न हों, इसके लिए पहले से ट्रैफिक डायवर्जन की योजना तैयार की जाए। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंचने के लिए आवश्यक रूट प्लानिंग कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा दिवस पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।