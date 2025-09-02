नांगलिया हॉस्पिटल में वार्डबॉय ने बेहोश युवती का न्यूड वीडियो बनाया, परिजनों ने किया हंगामा

छात्रा के भाई ने बताया कि 31 अगस्त की सुबह वार्ड बॉय आया। वह छात्रा के वार्ड में गया। कमर के नीचे का कपड़ा हटाकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। इस दौरान कई जगहों पर बहन के शरीर को छुता भी रहा। परिवार के लोगों की नजर जब इस तरफ पड़ी तो घरवालों ने आरोपी का मोबाइल छीन लिया। वे लोग, मोबाइल खोलने के लिए वार्ड बॉय से पासवर्ड पूछते रहे, लेकिन उसने नहीं बताया। इसी बीच किसी ने हंगामे की सूचना राजघाट थाने में दे दी। राजघाट पुलिस को छात्रा के परिवारवालों ने पूरा घटनाक्रम बताया।