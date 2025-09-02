Gonda Accident: गोंडा- बलरामपुर हाईवे पर बाइक सवार किसान को ट्रक ने रौंदा दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Gonda Accident: गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जानकीनगर के गांव पोखरा के रहने वाले राम चरण पांडे (59) पुत्र बच्छराज पांडे मंगलवार करीब साढ़े ग्यारह बजे बाइक से महराजगंज बाजार से अपने गांव पोखरा जा रहे थे। अभी वह जानकीनगर पुलिस चौकी तिराहा के पास पहुंचे ही थे। अचानक सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। पहिए के नीचे आने से रामचरण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पाकर जानकी नगर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही मौका पाकर चालक और परिचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।