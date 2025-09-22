साप्ताहिक पूजा स्पेशल से सफर होगा आसान, गोरखपुर से जोधपुर के लिए जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस चलेगी

पूर्वोत्तर रेलवे ने त्यौहारों के इस मौसम में यात्रियों को खुशबखरी दी है, अब गोरखपुर से जोधपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। रेलवे प्रशासन ने दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर 04829/04830 जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक कुल 9 फेरे लगाएगी।
जोधपुर से चलने वाली यह विशेष गाड़ी (04829) हर बृहस्पतिवार को 2 अक्टूबर से 27 नवम्बर तक चलेगी। यह ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, चूरू, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या होते हुए गोरखपुर शुक्रवार की रात 8:50 बजे पहुँचेगी। इस ट्रेन से राजस्थान से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक के यात्रियों को गोरखपुर आने में बड़ी सुविधा होगी।
गोरखपुर से वापस जोधपुर जाने वाली यह ट्रेन (04830) हर शुक्रवार रात 11:25 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 4:00 बजे जोधपुर पहुँचेगी। रास्ते में खलीलाबाद, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, चूरू, रतनगढ़ जैसे बड़े स्टेशनों पर ठहरेगी। इस पूजा स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 2 AC 2, 4 एसी 3, 8 स्लीपर, 2 सामान्य कोच और 2 SLR/D कोच शामिल होंगे।