गोरखपुर

साप्ताहिक पूजा स्पेशल से सफर होगा आसान, गोरखपुर से जोधपुर के लिए जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस चलेगी

राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में काम करने वाले हजारों लोगों को स्पेशल पूजा ट्रेन से घर आने-जाने में आसानी होगी। रेलवे ने अपील की है कि यात्री समय और तारीख के अनुसार टिकट की बुकिंग समय से करा लें, क्योंकि त्योहारों पर भारी भीड़ की संभावना रहती है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 22, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, त्योहारों में चलेगी यात्रा स्पेशल ट्रेन

पूर्वोत्तर रेलवे ने त्यौहारों के इस मौसम में यात्रियों को खुशबखरी दी है, अब गोरखपुर से जोधपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। रेलवे प्रशासन ने दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर 04829/04830 जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक कुल 9 फेरे लगाएगी।

जबलपुर से गोरखपुर का टाइमिंग

जोधपुर से चलने वाली यह विशेष गाड़ी (04829) हर बृहस्पतिवार को 2 अक्टूबर से 27 नवम्बर तक चलेगी। यह ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, चूरू, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या होते हुए गोरखपुर शुक्रवार की रात 8:50 बजे पहुँचेगी। इस ट्रेन से राजस्थान से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक के यात्रियों को गोरखपुर आने में बड़ी सुविधा होगी।

गोरखपुर से जबलपुर की टाइमिंग

गोरखपुर से वापस जोधपुर जाने वाली यह ट्रेन (04830) हर शुक्रवार रात 11:25 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 4:00 बजे जोधपुर पहुँचेगी। रास्ते में खलीलाबाद, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, चूरू, रतनगढ़ जैसे बड़े स्टेशनों पर ठहरेगी। इस पूजा स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 2 AC 2, 4 एसी 3, 8 स्लीपर, 2 सामान्य कोच और 2 SLR/D कोच शामिल होंगे।

image

Published on:

22 Sept 2025 07:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / साप्ताहिक पूजा स्पेशल से सफर होगा आसान, गोरखपुर से जोधपुर के लिए जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस चलेगी

