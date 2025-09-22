साप्ताहिक पूजा स्पेशल से सफर होगा आसान, गोरखपुर से जोधपुर के लिए जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस चलेगी

गोरखपुर से वापस जोधपुर जाने वाली यह ट्रेन (04830) हर शुक्रवार रात 11:25 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 4:00 बजे जोधपुर पहुँचेगी। रास्ते में खलीलाबाद, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, चूरू, रतनगढ़ जैसे बड़े स्टेशनों पर ठहरेगी। इस पूजा स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 2 AC 2, 4 एसी 3, 8 स्लीपर, 2 सामान्य कोच और 2 SLR/D कोच शामिल होंगे।