Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

नवरात्रि में देवीपाटन मेला को लेकर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू, जानिए पूरी समय सारणी

नवरात्रि के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोंडा से तुलसीपुर के बीच अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ियों के संचालन का फैसला किया है। यह ट्रेन 22 सितंबर से 07 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। यहां जानें पूरा रूट और समय सारणी।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 22, 2025

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

नवरात्रि पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। गोंडा से तुलसीपुर के बीच अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान सुगम यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

नवरात्रि के अवसर पर बढ़ने वाली यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 05078/05077 गोंडा-तुलसीपुर-गोंडा अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन गोंडा से 22 सितंबर से 06 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन और तुलसीपुर से 23 सितंबर से 07 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन कुल 15 फेरों के लिए चलाई जाएगी। गोण्डा-तुलसीपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 22 सितम्बर से 06 अक्टूबर, 2025 तक प्रतिदिन गोण्डा से 21.50 बजे प्रस्थान कर सुभागपुर से 22.12 बजे, इंटियाथोक से 22.34 बजे, भवानीपुर कलां से 22.43 बजे, बलरामपुर से 22.55 बजे, झारखण्डी से 23.03 बजे, गैंजहवां से 23.19 बजे, कौवापुर से 23.36 बजे तथा लक्ष्मणपुर हॉल्ट से 23.43 बजे छूटकर दूसरे दिन तुलसीपुर 00.15 बजे पहुंचेगी।

तुलसीपुर से वापसी की समय सारणी

वापसी यात्रा में, 05077 तुलसीपुर-गोण्डा अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 23 सितम्बर से 07 अक्टूबर, 2025 तक प्रतिदिन तुलसीपुर से 03.10 बजे प्रस्थान कर लक्ष्मणपुर हॉल्ट से 03.20 बजे, कौवापुर से 03.30 बजे, गैंजहवां से 03.41 बजे, झारखण्डी से 03.50 बजे, बलरामपुर से 03.58 बजे, भवानीपुर कलां से 04.08 बजे, इंटियाथोक से 04.21 बजे तथा सुभागपुर से 04.40 बजे छूटकर गोण्डा से 05.00 बजे पहुंचेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 04:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / नवरात्रि में देवीपाटन मेला को लेकर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू, जानिए पूरी समय सारणी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.