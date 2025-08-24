Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

जब सीएम योगी ने भरी सभा में म्यान से निकाला तलवार, पूरा पांडाल गूंज उठा …” जो बोले सो निहाल”

सीएम रविवार को पैडलेगंज स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा में विकास कार्यों के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का जीवन त्याग और समर्पण की मिसाल है। चाहे गुरु अर्जुन देव का बलिदान हो या गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों का बलिदान।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 24, 2025

Up news, sikh
फोटो सोर्स: पत्रिका, गुरुद्वारे के सुंदरीकरण का लोकार्पण

रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैडलेगंज स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। यहां सिख संतों ने योगी को भगवा पगड़ी पहनाई और तलवार भेंट की, सीएम भी म्यान से तलवार निकालकर सिख संतों के साथ फोटो खिंचवाये। मुख्यमंत्री रविवार को गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किये और बोले कि शहर के पवित्र गुरुद्वारे में लोगों की बड़ी आस्था है ऐसे में इसकी पवित्रता और सुंदरीकरण भी अतुलनीय होना चाहिए।

गुरुद्वारा के सौंदर्यीकरण के लिए मिला था ढाई करोड़ रुपए

सीएम बोले अब तक गुरुद्वारे में बहुत काम हुआ, अब यहां पर भी गुरुवाणी के पाठ हो पाएंगे। पर्व से जुड़े कार्यक्रम हो पाएंगे। महानगर के साथ पूर्वी यूपी का हर सिख आकर कार्यक्रम में भागीदार हो पाएगा। सीएम योगी ने कहा- जब भी सनातन पर कोई संकट आया है, सिख गुरुओं ने आगे आकर अपना सबकुछ बलिदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर, सिख संतों ने भी खुशी जताई है। उनका मानना है कि सीएम की पहल से गुरुद्वारे को एक नया स्वरूप मिला है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि गुरुद्वारे में 2.32 करोड़ रुपए से सुंदरीकरण के काम हुए हैं। यह गुरुद्वारा पूरी तरह नव निर्माण से बदल गया है, इसकी खूबसूरती देखते बन रही है।

Published on:

24 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / जब सीएम योगी ने भरी सभा में म्यान से निकाला तलवार, पूरा पांडाल गूंज उठा …” जो बोले सो निहाल”

