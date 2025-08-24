जब सीएम योगी ने भरी सभा में म्यान से निकाला तलवार, पूरा पांडाल गूंज उठा …” जो बोले सो निहाल”

सीएम बोले अब तक गुरुद्वारे में बहुत काम हुआ, अब यहां पर भी गुरुवाणी के पाठ हो पाएंगे। पर्व से जुड़े कार्यक्रम हो पाएंगे। महानगर के साथ पूर्वी यूपी का हर सिख आकर कार्यक्रम में भागीदार हो पाएगा। सीएम योगी ने कहा- जब भी सनातन पर कोई संकट आया है, सिख गुरुओं ने आगे आकर अपना सबकुछ बलिदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर, सिख संतों ने भी खुशी जताई है। उनका मानना है कि सीएम की पहल से गुरुद्वारे को एक नया स्वरूप मिला है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि गुरुद्वारे में 2.32 करोड़ रुपए से सुंदरीकरण के काम हुए हैं। यह गुरुद्वारा पूरी तरह नव निर्माण से बदल गया है, इसकी खूबसूरती देखते बन रही है।