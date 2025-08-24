झांसी में बेटे ने मां के प्रेमी को पीट-पीट कर मार डाला, मौत से पहले प्रेमी ने पत्नी को रो-रो कर बताई पूरी बात

गंभीर रूप से घायल महिपाल ने अपने कमरे पर पहुंचकर पत्नी को फोन किया। और पूरी घटना बताई। इसके बाद आरोपी की मां खुद महिपाल को अस्पताल लेकर गई। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी और परिजनों के सामने नई परतें खुलीं। वायरल हुई रिकॉर्डिंग में महिपाल अपनी पत्नी को रोते हुए बताता सुना जा रहा है। किस तरह पैसे देने के बहाने बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इसमें उसकी प्रेमिका भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।