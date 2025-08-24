Patrika LogoSwitch to English

झांसी में बेटे ने मां के प्रेमी को पीट-पीट कर मार डाला, मौत से पहले प्रेमी ने पत्नी को रो-रो कर बताई पूरी बात

यूपी के झांसी में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बेटे ने अपने मां के प्रेमी को साथियों के साथ मिलकर उसकी पसलियां तोड़ दी। उसने मौत से पहले रो-रो कर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई।

झांसी

Mahendra Tiwari

Aug 24, 2025

झांसी में प्रेम प्रसंग एक सनसनीखेज वारदात में बदल गया। यहां एक महिला के बेटे ने अपनी मां के प्रेमी को उधार के पैसे देने के बहाने बुलाया। जैसे ही वह पहुंचा उसने साथियों के साथ मिलकर प्रेमी से पीट- पीट कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद मां को सूचना दी। बेटे की सूचना पर पहुंची मां अपने प्रेमी को अस्पताल लेकर गई। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। इसके बाद प्रेमिका उसकी मोबाइल डॉक्टर के मेज पर छोड़कर भाग आई।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गुर्जरा गांव के रहने वाले 37 वर्षीय महिपाल अहरिवार बीते तीन साल से झांसी के सीपरी बाजार स्थित लहर एनक्लेव में रह रहा था। और गाड़ी चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। गांव में उसकी पत्नी मुखी और तीन बच्चे रहते हैं। इस बीच उसकी मुलाकात झांसी की एक 32 वर्षीय महिला से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। महिपाल अक्सर महिला के घर आने-जाने लगा। उस पर अपनी कमाई खर्च करने लगा। यहां तक कि दोनों ने मिलकर करीब 1.40 लाख रुपये का कर्ज भी ले लिया।

ये भी पढ़ें

UP में सेल्फी बना मौत का कारण, पानी के तेज बहाव में बह गई पत्नी, कड़ी मशक्कत के बाद पति की बच्ची जान
बलरामपुर
Balrampur

बेटे के इलाज के लिए दिया पैसा मांगा तो बिगड़ गई बात

इसी बीच विवाद उस समय गहराया। जब महिपाल ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसों की मांग की। महिला के बेटे को यह बात नागवार गुज़री। गुरुवार को महिला ने फोन कर महिपाल को रेलवे स्टेशन के पास पैसे देने के बहाने बुलाया। वहां पहले से उसका बेटा अपने दो साथियों के साथ मौजूद था। तीनों ने मिलकर महिपाल को बुरी तरह पीटा और उसकी पसलियां तक तोड़ डालीं।

पत्नी को रो-रोकर बताई पूरी घटना अस्पताल पहुंचते ही तोड़ दिया दम

गंभीर रूप से घायल महिपाल ने अपने कमरे पर पहुंचकर पत्नी को फोन किया। और पूरी घटना बताई। इसके बाद आरोपी की मां खुद महिपाल को अस्पताल लेकर गई। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी और परिजनों के सामने नई परतें खुलीं। वायरल हुई रिकॉर्डिंग में महिपाल अपनी पत्नी को रोते हुए बताता सुना जा रहा है। किस तरह पैसे देने के बहाने बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इसमें उसकी प्रेमिका भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

शहर की खबरें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में बेटे ने मां के प्रेमी को पीट-पीट कर मार डाला, मौत से पहले प्रेमी ने पत्नी को रो-रो कर बताई पूरी बात

