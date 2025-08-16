शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखी बहुत ही इमोशनल बातें

इसके साथ ही उसने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर यह देश महान बनना चाहता है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सही करना होगा। सुसाइड नोट में एक और मार्मिक पहलू सामने आया। शिवम ने लिखा कि वह अंगदान करना चाहता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद किसी जरूरतमंद की जिंदगी बच सके।