ग्रेटर नोएडा

शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखी बहुत ही इमोशनल बातें

पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने जीवन को समाप्त करने की वजहें और कुछ विशेष अनुरोध लिखे हैं।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 16, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर।

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित शारदा यूनिवर्सिटी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यूनिवर्सिटी के बीटेक (कंप्यूटर साइंस) अंतिम वर्ष के छात्र शिवम डे (24) ने 15 अगस्त की रात एचएमआर हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मृतक मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का निवासी था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने जीवन को समाप्त करने की वजहें और कुछ विशेष अनुरोध लिखे हैं।

सुपरटेक इको विलेज-2 मार्केट में लगी आग, एटीएम समेत दो दुकानों को हुआ नुकसान
ग्रेटर नोएडा
image

सुसाइड नोट में शिवम ने खुद के बारे में लिखा था। उसने पुलिस से अपील की कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए और किसी को हिरासत में न लिया जाए।

छात्र ने आगे लिखा कि वह पिछले दो वर्षों से कॉलेज नहीं जा रहा था। उसने शारदा यूनिवर्सिटी प्रबंधन से अनुरोध किया कि उसकी अन्य उपयोग न हुई फीस परिवार को वापस कर दी जाए, ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके।

इसके साथ ही उसने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर यह देश महान बनना चाहता है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सही करना होगा। सुसाइड नोट में एक और मार्मिक पहलू सामने आया। शिवम ने लिखा कि वह अंगदान करना चाहता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद किसी जरूरतमंद की जिंदगी बच सके।

मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि छात्र लंबे समय से कॉलेज नहीं जा रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कभी भी इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल होगी।

मुख्यमंत्री योगी ने पूजा-अर्चना कर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की दी बधाई, सनातन धर्म के संरक्षण पर दिया जोर
मथुरा
image

16 Aug 2025 07:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखी बहुत ही इमोशनल बातें

