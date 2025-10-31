कैलिब्रेशन फ्लाइट ने नोएडा एयरपोर्ट पर की सफल लैंडिंग, जल्द होगा संचालन

कैलिब्रेशन फ्लाइट के दौरान विमान को कई बार रनवे के ऊपर, आसपास और विभिन्न ऊंचाइयों पर उड़ाया जाता है। कई बार विमान अत्यंत निचली ऊंचाई पर आकर फिर से ऊपर उठता है। इससे यह पता किया जाता है कि विमान को मिलने वाले सिग्नल लगातार, स्थिर और साफ हैं या नहीं। उड़ान के हर सेकंड में उपकरणों द्वारा हजारों डेटा पॉइंट रिकॉर्ड होते हैं। इस डेटा का बाद में विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से अध्ययन किया जाता है।