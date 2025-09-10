कॉलेज हॉस्टल गोलीकांड : दूसरे छात्र की भी मौत, लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली थीं गोलियां

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस घटना में देवांश के पिता सुरेंद्र सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। मौके से बरामद रिवॉल्वर में कुल छह गोलियां भरी हुई थीं, जिनमें से दो फायर हुई थीं। दोनों छात्रों को एक-एक गोली लगी थी, जबकि चार गोलियां अभी भी रिवॉल्वर में मौजूद थीं। घटना के बाद यह सवाल अब भी बरकरार है कि गोली किसने और क्यों चलाई। चूंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, पुलिस आत्महत्या या आपसी झगड़े के बाद गोली चलने, दोनों ही संभावनाओं पर जांच कर रही है।