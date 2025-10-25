जन्मदिन की पार्टी बनी मौत का पैगाम, दलित युवक हत्याकांड में तीसरा आरोपी अरेस्ट, नेताओं की बयानबाजी तेज

घायल सुमित के भाई मामचंद की शिकायत पर पुलिस ने लक्ष्मीबाई नगर के सुमित, युवराज, जीतू, रचित, सुनील, अंकित और पवन सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पहले जीतू उर्फ जितेंद्र और युवराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। अब तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही सभी पुलिस की पकड़ में होंगे।