ग्रेटर नोएडा

सुपरटेक इको विलेज-2 मार्केट में लगी आग, एटीएम समेत दो दुकानों को हुआ नुकसान

ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित सुपरटेक इको विलेज-2 सोसायटी के पास बने मार्केट परिसर में अचानक आग लग गई। आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आग तेजी से फैलते हुए पास की दो दुकानों तक पहुंच गई।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 16, 2025

नोएडा में लगी आग, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित सुपरटेक इको विलेज-2 सोसायटी के पास बने मार्केट परिसर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और आनन-फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग सबसे पहले एक निजी बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की। एटीएम बूथ में उठी चिंगारी कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में बदल गई। आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आग तेजी से फैलते हुए पास की दो दुकानों तक पहुंच गई।

आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं। दमकल विभाग के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

इस दौरान दमकल कर्मियों को लगभग एक घंटे तक लगातार प्रयास करना पड़ा। आग पर काबू पाने के बाद राहत की सांस ली गई। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकानों में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्केट परिसर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की स्थिति काफी खराब है और पहले भी कई बार शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके बिल्डर और संबंधित विभागों ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

लोगों ने मांग की है कि सोसायटी और मार्केट परिसर में विद्युत व्यवस्था की जांच की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं, पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर घटना की वजहों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

