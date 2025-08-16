सुपरटेक इको विलेज-2 मार्केट में लगी आग, एटीएम समेत दो दुकानों को हुआ नुकसान

लोगों ने मांग की है कि सोसायटी और मार्केट परिसर में विद्युत व्यवस्था की जांच की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं, पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर घटना की वजहों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।