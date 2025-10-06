ग्रेटर नोएडा में ‘वर्दी वाला प्यार’ हुआ Viral; पत्नी के पहुंचते ही कहानी में आया Twist

ग्रेटर नोएडा में ‘वर्दी वाला प्यार’ हुआ Viral | Image Source - 'X' @SatyaNamah16
Police affair viral photos in Greater Noida: नोएडा सेक्टर 24 थाने में तैनात रहे निलंबित सब-इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल का रिश्ता उस वक्त चर्चा में आ गया जब दोनों की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। तस्वीरें सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि दोनों का संबंध लंबे समय से चर्चा में था लेकिन वर्दी की आड़ में यह रिश्ता छिपा हुआ था। जैसे ही तस्वीरें सार्वजनिक हुईं, अधिकारियों ने तुरंत विभागीय जांच के आदेश दे दिए।
घटना ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब सब-इंस्पेक्टर की पत्नी खुद बिसरख थाने पहुंची और पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि उसके पति का महिला कांस्टेबल के साथ अवैध संबंध चल रहा है और दोनों घर से फरार हो गए हैं। पत्नी की शिकायत के बाद मामला केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि विभाग की साख पर भी सवाल उठने लगे है। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुईं तस्वीरें व चैट्स ने पुलिस महकमे को परेशान कर दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, तस्वीरों की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है ताकि यह पता चल सके कि ये सामग्री किसने वायरल की। अधिकारियों ने दोनों कर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की पुष्टि की है।
सब-इंस्पेक्टर को पहले ही निलंबित किया जा चुका था, वहीं महिला कांस्टेबल पर भी कार्रवाई की गई है। दोनों फिलहाल भूमिगत माने जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या वर्दी के अनुशासन के भीतर भी निजी रिश्ते ऐसे विवादों को जन्म दे सकते हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की उस सोसाइटी में भी इस मामले की चर्चा जोरों पर है, जहां सब-इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी रहते थे। मामले ने न केवल विभागीय प्रतिष्ठा को झकझोरा है बल्कि वर्दी के सम्मान पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
