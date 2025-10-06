ग्रेटर नोएडा में ‘वर्दी वाला प्यार’ हुआ Viral; पत्नी के पहुंचते ही कहानी में आया Twist

घटना ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब सब-इंस्पेक्टर की पत्नी खुद बिसरख थाने पहुंची और पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि उसके पति का महिला कांस्टेबल के साथ अवैध संबंध चल रहा है और दोनों घर से फरार हो गए हैं। पत्नी की शिकायत के बाद मामला केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि विभाग की साख पर भी सवाल उठने लगे है। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।