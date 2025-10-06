Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में ‘वर्दी वाला प्यार’ हुआ Viral; पत्नी के पहुंचते ही कहानी में आया Twist

Greater Noida Police Affair: ग्रेटर नोएडा में एक निलंबित दारोगा और महिला सिपाही की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

2 min read

ग्रेटर नोएडा

image

Mohd Danish

Oct 06, 2025

greater noida police affair viral photos inspector female constable

ग्रेटर नोएडा में ‘वर्दी वाला प्यार’ हुआ Viral | Image Source - 'X' @SatyaNamah16

Police affair viral photos in Greater Noida: नोएडा सेक्टर 24 थाने में तैनात रहे निलंबित सब-इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल का रिश्ता उस वक्त चर्चा में आ गया जब दोनों की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। तस्वीरें सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

बताया जा रहा है कि दोनों का संबंध लंबे समय से चर्चा में था लेकिन वर्दी की आड़ में यह रिश्ता छिपा हुआ था। जैसे ही तस्वीरें सार्वजनिक हुईं, अधिकारियों ने तुरंत विभागीय जांच के आदेश दे दिए।

पत्नी के पहुंचते ही कहानी में आया बड़ा मोड़

घटना ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब सब-इंस्पेक्टर की पत्नी खुद बिसरख थाने पहुंची और पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि उसके पति का महिला कांस्टेबल के साथ अवैध संबंध चल रहा है और दोनों घर से फरार हो गए हैं। पत्नी की शिकायत के बाद मामला केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि विभाग की साख पर भी सवाल उठने लगे है। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऑनलाइन वायरल तस्वीरों ने बढ़ाया पुलिस विभाग का सिरदर्द

व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुईं तस्वीरें व चैट्स ने पुलिस महकमे को परेशान कर दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, तस्वीरों की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है ताकि यह पता चल सके कि ये सामग्री किसने वायरल की। अधिकारियों ने दोनों कर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की पुष्टि की है।

निलंबन के बाद भी नहीं थमा विवाद

सब-इंस्पेक्टर को पहले ही निलंबित किया जा चुका था, वहीं महिला कांस्टेबल पर भी कार्रवाई की गई है। दोनों फिलहाल भूमिगत माने जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या वर्दी के अनुशासन के भीतर भी निजी रिश्ते ऐसे विवादों को जन्म दे सकते हैं।

जांच रिपोर्ट से तय होगी दोनों की किस्मत

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की उस सोसाइटी में भी इस मामले की चर्चा जोरों पर है, जहां सब-इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी रहते थे। मामले ने न केवल विभागीय प्रतिष्ठा को झकझोरा है बल्कि वर्दी के सम्मान पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 06:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / ग्रेटर नोएडा में ‘वर्दी वाला प्यार’ हुआ Viral; पत्नी के पहुंचते ही कहानी में आया Twist

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रेरा ने बिल्डर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, फर्जी आदेश के आधार पर लोन लेने की कोशिश, FIR दर्ज

ग्रेटर नोएडा

सड़क हादसा मान सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था शव, अब हत्या की आशंका, शव निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा

ग्रेटर नोएडा

मानसून फिर हुआ एक्टिव, अगले 5 दिन 4,5,6 और 7 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

weather update rain red alert Intense rainfall expected for 3 to 9 october
ग्रेटर नोएडा

अगले 48 घंटे तक आंधी-तूफान संग भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों के लिए IMD की नई भविष्यवाणी

Delhi weather monsoon Cyclonic storm in two hours heavy rain warning these districts and State
ग्रेटर नोएडा

फ्लैट पर बहन से मिलने पहुंचे डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर किया सुसाइड

Doctor suicide after meeting sister at Greater Noida Gaur City 2 flat
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.