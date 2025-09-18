मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अब 24 घंटों में होगी भारी बारिश, बिजली गिरने की भी संभावना

UP Rains : यूपी के कई जिलों में आज और कल खूब बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी एक से दो दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे यूपी में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान कई जिलों में जमकर बारिश हुई। वहीं कुछ जिलों में बारिश का औसत मध्यम रहा।
मौसम विभाग के मुताबिक, '18 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। 18 और 19 सितंबर को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, और 18 सितंबर को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर, महोबा एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जताई है।
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मेघपात और वज्रपात होने की संभावना है।
उत्तराखंड राज्य के पौड़ी, टिहरी , देहरादनू एवं हरिद्वार जनपदों के अधिकांश स्थानों में तथा शेष जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं गर्जन के साथ तेज बौछार होने की संभावना है। राज्य के देहरादनू , टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।