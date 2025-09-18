मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अब 24 घंटों में होगी भारी बारिश, बिजली गिरने की भी संभावना

उत्तराखंड राज्य के पौड़ी, टिहरी , देहरादनू एवं हरिद्वार जनपदों के अधिकांश स्थानों में तथा शेष जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं गर्जन के साथ तेज बौछार होने की संभावना है। राज्य के देहरादनू , टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।