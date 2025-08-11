11 अगस्त 2025,

सोमवार

ग्रेटर नोएडा

IMD Rain Alert: मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 7 दिन आंधी-तूफान के साथ अतिभारी बारिश, अगले 24 घंटे में वेदर लेगा विकराल रूप

IMD Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग ने 7 दिन का मौसम का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी।

ग्रेटर नोएडा

Aman Pandey

Aug 11, 2025

सांकेतिक तस्वीर। PC: Ians

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन जारी की है। इसके मुताबिक, अगले सात दिनों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की संभावना है।

उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 13 अगस्त को कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) का पूर्वानुतान है। यह बारिश 10 से 16 अगस्त के बीच जारी रहेगी। इससे नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 11 से 14 अगस्त तक लगातार भारी बारिश होगी, जबकि जम्मू-कश्मीर में 13 से 15 अगस्त के बीच मौसम बिगड़ने के आसार हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 13 से 15 अगस्त के बीच तेज बारिश का पूर्वानुमान है।

पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का दौर जारी

मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 12 और 13 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इन राज्यों के निचले इलाकों में पानी भरने और भू-स्खलन की आशंका भी है।

दक्षिण भारत में तेज हवाएं और भारी बारिश

कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में 14 से 16 अगस्त के बीच भारी बारिश होगी। इस दौरान 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी। समुद्र में लहरों की ऊंचाई बढ़ने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

फ्लैश फ्लड चेतावनी

IMD ने उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चंपावत, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर अचानक बाढ़ (Flash Flood) की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा असम, मेघालय और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।

Published on:

11 Aug 2025 08:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / IMD Rain Alert: मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 7 दिन आंधी-तूफान के साथ अतिभारी बारिश, अगले 24 घंटे में वेदर लेगा विकराल रूप

