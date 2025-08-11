IMD Rain Alert: मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 7 दिन आंधी-तूफान के साथ अतिभारी बारिश, अगले 24 घंटे में वेदर लेगा विकराल रूप

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 13 अगस्त को कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) का पूर्वानुतान है। यह बारिश 10 से 16 अगस्त के बीच जारी रहेगी। इससे नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 11 से 14 अगस्त तक लगातार भारी बारिश होगी, जबकि जम्मू-कश्मीर में 13 से 15 अगस्त के बीच मौसम बिगड़ने के आसार हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 13 से 15 अगस्त के बीच तेज बारिश का पूर्वानुमान है।