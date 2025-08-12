मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 24 घंटों में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओडिशा, मराठवाड़ा, गुजरात और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। IMD ने यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह मौसमी सिस्टम आने वाले समय में गुजरात और राजस्थान में भी बारिश ला सकता है।