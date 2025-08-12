12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

ग्रेटर नोएडा

IMD Red Alert: मानसून ने मारी पलटी, 13-14 और 15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश-भूस्‍खलन की चेतावनी

IMD Red Alert: मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, 13 अगस्त को पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं, जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन की स्थिति बन सकती है और रेड अलर्ट जारी रहेगा।यूपी में भी झमाझम बारिश होगी।

ग्रेटर नोएडा

Vishnu Bajpai

Aug 12, 2025

IMD Red Alert Monsoon trough changed path heavy rain and landslide warning on 13-14 and 15 August
The Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall in the next 24 hours.

IMD Red Alert: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से हो रही बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इसके साथ ही जगह-जगह जलभराव लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। अब मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों के लिए अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें एनसीआर के कुछ जिले भी शामिल हैं। हालांकि इस दौरान दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की बात कही गई है। इसके बाद 14 अगस्त से दिल्ली में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर लौट सकता है।

इन राज्यों में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 24 घंटों में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओडिशा, मराठवाड़ा, गुजरात और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। IMD ने यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह मौसमी सिस्टम आने वाले समय में गुजरात और राजस्थान में भी बारिश ला सकता है।

देश में ये है मौजूदा मौसम प्रणाली

स्काईमेट एजेंसी के अनुसार, इस समय, मॉनसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के पास से होकर गुजर रही है, जो भटिंडा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसके अलावा कई जगहों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश, कच्छ और उससे सटे इलाकों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उत्तर-पूर्व असम में ऐसे चक्रवाती परिसंचरण मौजूद हैं। एक और चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के पास सक्रिय है। आने वाले दिनों में, 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो अगले दो दिनों में और मजबूत हो सकता है।

यूपी में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

यूपी की बात करें तो गोंडा, बस्ती, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, लखनऊ में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा और कठुआ में भारी बारिश (15 मिमी/घंटा से अधिक), गरज और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इन इलाकों में हवा की गति 40-60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसका अर्थ है कि निवासियों को खराब मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए।

उत्तर भारत में मौसम का पूर्वानुमान

अगले 24 घंटों के दौरान, उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ ज़िलों में तेज हवाओं, गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ हवा की गति 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है, और इस दौरान मध्यम बारिश (5-15 मिमी/घंटा) होने का अनुमान है। यह सलाह दी जाती है कि लोग इन मौसमी गतिविधियों से सावधान रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

बात अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की करें तो IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। जबकि 14 से 17 अगस्त के बीच मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जिनमें मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर और शामली शामिल हैं।

