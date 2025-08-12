12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

अच्छी नौकरी, सुंदर बीवी फिर मॉडल के सामने…ऑन रोड अश्लीलता करने वाले मैनेजर की जानें पूरी कहानी

Gurugram: दिल्ली से सटे हरियाणा में पुलिस ने एक मल्टीनेशनल कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मॉडल के सामने ऑन रोड अश्लीलता की थी। आरोपी पहले भी कई लड़कियों के सामने ऐसी हरकत कर चुका है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 12, 2025

multinational company Assistant manager arrested for masturbating front of model in Gurugram
गुरुग्राम में मॉडल के सामने अश्लीलता करने वाला मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार। (फोटोः सोशल मीडिया)

Gurugram: समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, शादी और एक परिवार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहने वाले 32 साल अभिलाष कुमार के पास ये सब कुछ था, लेकिन अपनी 'हवस' पर नियंत्रण नहीं था। इसी वजह से वह आज पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है कि वह राह चलती लड़कियों को देखकर सड़क पर ही अश्लील हरकतें करता था।

दरअसल, दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में, उसने एक मॉडल के सामने ऐसी ही शर्मनाक हरकत की, जिसके बाद मॉडल ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इस घटना ने पूरे गुरुग्राम में सनसनी फैला दी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पहले भी ऐसी ही कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था, और इन्हीं पुरानी करतूतों की वजह से आखिरकार वह पकड़ा गया।

ये भी पढ़ें

दिनदहाड़े युवक की हरकतें देख असहज हो गई मॉडल, टैक्सी पकड़कर मौके से भागी
गुडगाँव
multinational company Assistant manager arrested for masturbating front of model in Gurugram

मॉडल ने वीडियो बनाकर दुनिया के सामने लाई सच्चाई

4 अगस्त को, एक मॉडल ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया और अपनी आपबीती सुनाई। मॉडल ने बताया कि वह 3 अगस्त की सुबह जयपुर से बस लेकर गुरुग्राम के राजीव चौक पहुंची थी और अपने घर जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान, उसने एक शख्स को देखा जो मास्क पहने हुए था और बैग की आड़ में उसके सामने अश्लील हरकतें कर रहा था।

पहले तो मॉडल ने उसे नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। मॉडल ने बताया कि वह शख्स अपने कंधे पर बैग टांगकर पैंट की ज़िप खोलकर यह गंदी हरकत कर रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

पुरानी शिकायत ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचाया

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लोगों से उसकी पहचान करने में मदद मांगी। इसी दौरान, एक और महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि आरोपी ने उसके साथ भी ऐसी ही हरकत की थी। इस महिला द्वारा बनाए गए वीडियो और पुरानी शिकायत की मदद से पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। मोबाइल नेटवर्क डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। पुलिस ने राजीव चौक और उसके आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे आरोपी की पहचान हो सकी।

अच्छी नौकरी, परिवार, फिर भी ऐसी करतूत

गिरफ्तार किया गया 32 साल का अभिलाष कुमार हरियाणा के करनाल का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर-11 में किराए के मकान में रहता है। वह एमटेक तक पढ़ा हुआ है और गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर काम करता है। उसका सालाना पैकेज 14 लाख रुपये है। अभिलाष शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है।

पुलिस जांच में पता चला है कि वह रोजाना अपनी कंपनी जाने के लिए राजीव चौक से होकर गुजरता था, और इसी दौरान उसने कई बार ऐसी घिनौनी हरकतें कीं। आखिरकार, अपनी एक हरकत के वीडियो के सार्वजनिक होने और पुरानी शिकायतों की मदद से वह कानून के शिकंजे में आ ही गया। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि समाज में शिक्षित और सभ्य दिखने वाले लोग भी ऐसी विकृत मानसिकता क्यों रखते हैं।

ये भी पढ़ें

मां के बाद बेटी से रेप कर रहा था पड़ोसी, इकलौते बेटे ने देखा तो लगा ली फांसी
गाज़ियाबाद
Neighbor Mother and daughter rape in Ghaziabad son committed suicide

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

12 Aug 2025 10:46 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / अच्छी नौकरी, सुंदर बीवी फिर मॉडल के सामने…ऑन रोड अश्लीलता करने वाले मैनेजर की जानें पूरी कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.