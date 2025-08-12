अच्छी नौकरी, सुंदर बीवी फिर मॉडल के सामने…ऑन रोड अश्लीलता करने वाले मैनेजर की जानें पूरी कहानी

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लोगों से उसकी पहचान करने में मदद मांगी। इसी दौरान, एक और महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि आरोपी ने उसके साथ भी ऐसी ही हरकत की थी। इस महिला द्वारा बनाए गए वीडियो और पुरानी शिकायत की मदद से पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। मोबाइल नेटवर्क डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। पुलिस ने राजीव चौक और उसके आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे आरोपी की पहचान हो सकी।