अच्छी नौकरी, सुंदर बीवी फिर मॉडल के सामने…ऑन रोड अश्लीलता करने वाले मैनेजर की जानें पूरी कहानी

Gurugram: समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, शादी और एक परिवार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहने वाले 32 साल अभिलाष कुमार के पास ये सब कुछ था, लेकिन अपनी 'हवस' पर नियंत्रण नहीं था। इसी वजह से वह आज पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है कि वह राह चलती लड़कियों को देखकर सड़क पर ही अश्लील हरकतें करता था।
दरअसल, दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में, उसने एक मॉडल के सामने ऐसी ही शर्मनाक हरकत की, जिसके बाद मॉडल ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इस घटना ने पूरे गुरुग्राम में सनसनी फैला दी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पहले भी ऐसी ही कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था, और इन्हीं पुरानी करतूतों की वजह से आखिरकार वह पकड़ा गया।
4 अगस्त को, एक मॉडल ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया और अपनी आपबीती सुनाई। मॉडल ने बताया कि वह 3 अगस्त की सुबह जयपुर से बस लेकर गुरुग्राम के राजीव चौक पहुंची थी और अपने घर जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान, उसने एक शख्स को देखा जो मास्क पहने हुए था और बैग की आड़ में उसके सामने अश्लील हरकतें कर रहा था।
पहले तो मॉडल ने उसे नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। मॉडल ने बताया कि वह शख्स अपने कंधे पर बैग टांगकर पैंट की ज़िप खोलकर यह गंदी हरकत कर रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लोगों से उसकी पहचान करने में मदद मांगी। इसी दौरान, एक और महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि आरोपी ने उसके साथ भी ऐसी ही हरकत की थी। इस महिला द्वारा बनाए गए वीडियो और पुरानी शिकायत की मदद से पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। मोबाइल नेटवर्क डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। पुलिस ने राजीव चौक और उसके आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे आरोपी की पहचान हो सकी।
गिरफ्तार किया गया 32 साल का अभिलाष कुमार हरियाणा के करनाल का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर-11 में किराए के मकान में रहता है। वह एमटेक तक पढ़ा हुआ है और गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर काम करता है। उसका सालाना पैकेज 14 लाख रुपये है। अभिलाष शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है।
पुलिस जांच में पता चला है कि वह रोजाना अपनी कंपनी जाने के लिए राजीव चौक से होकर गुजरता था, और इसी दौरान उसने कई बार ऐसी घिनौनी हरकतें कीं। आखिरकार, अपनी एक हरकत के वीडियो के सार्वजनिक होने और पुरानी शिकायतों की मदद से वह कानून के शिकंजे में आ ही गया। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि समाज में शिक्षित और सभ्य दिखने वाले लोग भी ऐसी विकृत मानसिकता क्यों रखते हैं।