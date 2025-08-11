मां के बाद बेटी से रेप कर रहा था पड़ोसी, इकलौते बेटे ने देखा तो लगा ली फांसी

महिला का कहना है कि इस बात का आरोपी से विरोध जताया तो उसने आगे से ऐसी गलती नहीं होने की बात कही। इसके बाद 11 जनवरी 2025 को वह घर से बाहर थी। इस दौरान भी आरोपी घर पहुंच गया और 13 साल की बेटी का रेप करने लगा। इसी बीच उनका इकलौता बेटा घर पहुंच गया। बेटे ने आरोपी और 13 साल की बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जमकर पीट दिया। इससे आहत होकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बेटे के सुसाइड करने के बाद आरोपी परिवार समेत घर छोड़कर फरार हो गया।