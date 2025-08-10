10 अगस्त 2025,

नई दिल्ली

Crime: पत्नी के चरित्र पर शक करता था आढ़ती, रक्षाबंधन के दिन खोया आपा और कर डाली तीन हत्याएं

Crime: दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर में बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि आढ़त का कारोबार करने वाले प्रदीप को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी के चलते उसने पत्नी के साथ बेटियों को भी मार डाला।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 10, 2025

Crime husband killed wife and two daughters Police solved triple murder case Delhi
दिल्ली में पत्नी और बेटियों की हत्या करने में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। (फोटोः सोशल मीडिया)

Crime: दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपने ही घर में पत्नी और दो मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो प्रदीप अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि आखिर उसने अपनी मासूम बेटियों की हत्या क्यों की?

पत्नी के चरित्र पर शक करता था प्रदीप

पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रदीप (29) करावल नगर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रहता है। उसके परिवार में पत्नी जयश्री के साथ आठ साल की बेटी अंशिका और 5 साल की इशिका शामिल थीं। उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर प्रदीप की मां रामप्यारी देवी, दो भाई और उनके परिवार रहते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदीप को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। एक बार झगड़ा इतना बढ़ा कि जयश्री घर छोड़कर मायके चली गई थी, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने-बुझाने पर वह वापस आ गई।

क्या बेटियों को अपना खून नहीं मानता था प्रदीप?

पुलिस सूत्रों की मानें तो प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि प्रदीप को लगता था कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध हैं। प्रदीप के दिमाग में शक का कीड़ा ऐसा बैठा था कि वह आठ और पांच साल की बेटियों को भी अपना नहीं मानता था। इसी के चलते उसका अक्सर अपनी पत्नी जयश्री के साथ विवाद होता था। कई बार झगड़े के बाद जयश्री को उसने घर से निकाल तक दिया। हालांकि रिश्तेदारों और परिजनों के दबाव के चलते वह जयश्री को तलाक नहीं दे पा रहा था। शायद यही वजह रही होगी कि उसने हत्या जैसे जघन्य अपराध का रास्ता चुना। बहरहाल कारण जो भी हो, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।

रक्षाबंधन से पहले उठी बहन की अर्थी

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात प्रदीप घर लौटा और पत्नी से कहासुनी होने लगी। गुस्से में उसने पहले पत्नी जयश्री का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद, फरार होने से पहले उसने बिस्तर पर सो रही दोनों बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने दरवाजा बंद किया और मौके से फरार हो गया। जयश्री के भाई ने बताया कि वह रक्षाबंधन के दिन उसे राखी बांधने आने वाली थी, लेकिन रक्षाबंधन से पहले ही उसकी अर्थी उठानी पड़ी।

परिजनों ने पुलिस को दी थी मामले की सूचना

रक्षाबंधन के मौके पर घर के अन्य सदस्य रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे। शनिवार सुबह करीब 7 बजे जब मां रामप्यारी देवी ने बहू को न देखकर कमरे में झांका, तो उनके होश उड़ गए। जयश्री जमीन पर पड़ी थी और दोनों पोतियां बिस्तर पर अचेत अवस्था में थीं। तुरंत शोर मचाया गया और पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को सूचना दी गई।

मायके वालों का आरोप

यूपी के बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र निवासी मृतका के भाई चंद्रभान ने बताया कि उनकी बहन शनिवार को राखी बांधने मायके आने वाली थी। लेकिन सुबह-सुबह उसकी मौत की खबर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 में प्रदीप से शादी के बाद से ही जयश्री पर अत्याचार होता था। वह उसे अक्सर पीटता और घर से निकाल देता था। तीन भाइयों की इकलौती बहन की हत्या के मामले में मायके पक्ष ने प्रदीप और उसके भाइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

ससुराल पक्ष का बयान

आरोपी की मां रामप्यारी देवी ने कहा कि पति के निधन के बाद उनके तीनों बेटे आजादपुर सब्जी मंडी में फलों का कारोबार संभालते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रदीप और जयश्री के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं। उन्हें यह सब सामान्य पति-पत्नी के झगड़े लगते थे।

पुलिस की कार्रवाई

डीसीपी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि एसीपी ऑपरेशंस मंगेश गेडाम की देखरेख में इंस्पेक्टर धीरज यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को मुकुंद विहार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से वारदात की पूरी सच्चाई जानने और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

