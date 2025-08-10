Crime: पत्नी के चरित्र पर शक करता था आढ़ती, रक्षाबंधन के दिन खोया आपा और कर डाली तीन हत्याएं

पुलिस सूत्रों की मानें तो प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि प्रदीप को लगता था कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध हैं। प्रदीप के दिमाग में शक का कीड़ा ऐसा बैठा था कि वह आठ और पांच साल की बेटियों को भी अपना नहीं मानता था। इसी के चलते उसका अक्सर अपनी पत्नी जयश्री के साथ विवाद होता था। कई बार झगड़े के बाद जयश्री को उसने घर से निकाल तक दिया। हालांकि रिश्तेदारों और परिजनों के दबाव के चलते वह जयश्री को तलाक नहीं दे पा रहा था। शायद यही वजह रही होगी कि उसने हत्या जैसे जघन्य अपराध का रास्ता चुना। बहरहाल कारण जो भी हो, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।