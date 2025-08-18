गला घोटा, चेहरे पर पेट्रोल डाला और लगा दी आग, इंस्टाग्राम से हुए प्यार का दर्दनाक अंत

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद की रिपब्लिक क्रॉसिंग के पास रहने वाली शिवानी का कुछ समय पहले पति से तलाक हो गया था। अलग होने के बाद उसने अपने खर्च चलाने के लिए एक मॉल में नौकरी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी इंस्टाग्राम पर दादरी के नई आबादी मोहल्ला निवासी रिहान से दोस्ती हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ीं और रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। रिहान ने शिवानी को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा। इस वादे के बाद दोनों का रिश्ता और गहराता चला गया। लेकिन जब भी शिवानी शादी की बात करती, रिहान टाल-मटोल करने लगता। इससे महिला लगातार दबाव बनाने लगी।