गला घोटा, चेहरे पर पेट्रोल डाला और लगा दी आग, इंस्टाग्राम से हुए प्यार का दर्दनाक अंत

Instagram Friend Murder: ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां रिहान नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती को खौफनाक अंजाम देते हुए गाजियाबाद की रहने वाली तलाकशुदा महिला शिवानी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहचान मिटाने के लिए उसने महिला के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और शव को गंग नहर के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद की रिपब्लिक क्रॉसिंग के पास रहने वाली शिवानी का कुछ समय पहले पति से तलाक हो गया था। अलग होने के बाद उसने अपने खर्च चलाने के लिए एक मॉल में नौकरी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी इंस्टाग्राम पर दादरी के नई आबादी मोहल्ला निवासी रिहान से दोस्ती हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ीं और रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। रिहान ने शिवानी को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा। इस वादे के बाद दोनों का रिश्ता और गहराता चला गया। लेकिन जब भी शिवानी शादी की बात करती, रिहान टाल-मटोल करने लगता। इससे महिला लगातार दबाव बनाने लगी।
पुलिस जांच में सामने आया कि रिहान शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से उसने वारदात की योजना बनाई। शनिवार को उसने किसी बहाने शिवानी को दादरी बुलाया। दोनों बाइक से घूमते हुए जारचा थाना क्षेत्र के समाना गांव पहुंचे, जहां गंग नहर के किनारे दोनों के बीच फिर से शादी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि रिहान ने गुस्से में शिवानी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिर शव को नहर किनारे फेंककर फरार हो गया।
वारदात के कुछ घंटे बाद खेतों में काम करने जा रहे ग्रामीणों की नजर सड़क किनारे पड़े शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। महिला की पहचान उसके हाथ पर लिखे "शिवानी" नाम से हुई। एसीपी दादरी अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इससे आरोपी रिहान की पहचान हुई। रविवार को पुलिस टीम ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान हुई मुठभेड़ में रिहान के पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। महिला लगातार शादी का दबाव बना रही थी जबकि रिहान इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। इसी तनाव ने इस खौफनाक वारदात को जन्म दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग हैरान हैं कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ रिश्ता इतनी जल्दी हत्या जैसे खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और उसके मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है।