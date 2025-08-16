Murder: दिल्ली में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की हत्या, मामूली विवाद के बाद बिगड़ा माहौल, जानें मामला

आशीष की मां ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनके बेटे की हत्या पड़ोसी भजन लाल और राकेश ने की है। दोनों आरोपी निलोठी एक्सटेंशन के दीपक विहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान यह साफ हुआ कि पैसों के विवाद को लेकर हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। हाथापाई के दौरान आरोपियों ने चाकू निकालकर वार कर दिया, जिससे आशीष की मौके पर ही हालत बिगड़ गई। पुलिस के अनुसार, आशीष विकास पुरी के भुडेला गांव का रहने वाला था और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। वह अविवाहित था और परिवार का सहारा था। उसकी अचानक हुई मौत से घर में मातम पसरा है।