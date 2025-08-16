Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

Murder: दिल्ली में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की हत्या, मामूली विवाद के बाद बिगड़ा माहौल, जानें मामला

Murder: दिल्ली में शनिवार तड़के मामूली विवाद में पड़ोसियों ने डिलीवरी एक्जीक्यूटिव पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए। हमले में घायल डिलीवरी एक्जीक्यूटिव की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 16, 2025

Delivery Executive Murder By Neighbours In Outer Delhi Over Money Dispute
source patrika photo

Murder: राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को दहला दिया है। बाहरी दिल्ली के चंदर विहार इलाके में शनिवार तड़के पैसों के विवाद को लेकर 24 साल के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आशीष वर्मा की उसके पड़ोसियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं, मध्य दिल्ली के नबी करीम इलाके में 22 साल के युवक बंसी उर्फ पाली की भी इसी तरह के झगड़े में जान ले ली गई। दोनों मामलों में पुलिस ने कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

चंदर विहार में पैसों के विवाद ने ली डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जान

जानकारी के अनुसार, चंदर विहार में रहने वाला आशीष वर्मा (24) शनिवार तड़के अपने पड़ोसियों भजन लाल (32) और राकेश (30) से पैसों को लेकर झगड़ पड़ा। पुलिस ने बताया कि झगड़े के दौरान दोनों आरोपी शराब के नशे में थे और मामला हाथापाई में बदल गया। इसी बीच आरोपियों ने चाकू से आशीष पर हमला कर दिया। परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल आशीष को तुरंत दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, आशीष के सीने के बाईं ओर गहरे घाव के निशान मिले हैं।

मृतक की मां की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

आशीष की मां ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनके बेटे की हत्या पड़ोसी भजन लाल और राकेश ने की है। दोनों आरोपी निलोठी एक्सटेंशन के दीपक विहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान यह साफ हुआ कि पैसों के विवाद को लेकर हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। हाथापाई के दौरान आरोपियों ने चाकू निकालकर वार कर दिया, जिससे आशीष की मौके पर ही हालत बिगड़ गई। पुलिस के अनुसार, आशीष विकास पुरी के भुडेला गांव का रहने वाला था और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। वह अविवाहित था और परिवार का सहारा था। उसकी अचानक हुई मौत से घर में मातम पसरा है।

नबी करीम में पड़ोसियों के झगड़े में 22 वर्षीय युवक की हत्या

इसी बीच, एक दूसरी घटना ने भी राजधानी को झकझोर दिया। मध्य दिल्ली के नबी करीम इलाके में 10 अगस्त को 22 वर्षीय युवक बंसी उर्फ पाली की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, बंसी अमरपुरी इलाके का रहने वाला था। पड़ोसियों के साथ किसी विवाद को लेकर उस पर अचानक हमला किया गया। हमलावरों ने उस पर चाकुओं से कई बार वार किए, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने रास्ते में ही उसे मृत घोषित कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज से धरे गए आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर चार आरोपियों प्रवेश उर्फ ऋषि (20), पंकज उर्फ काके (23), अजय उर्फ अक्षय (28) और आशु (21) को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए खून से सने दो चाकू भी बरामद किए। इनमें से दो आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। ऋषि पहले 2019 में मारपीट के एक मामले में शामिल था, जबकि आशु पर 2022 में जानबूझकर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और धमकाने जैसे अपराधों में केस दर्ज किया गया था।

राजधानी में बढ़ते अपराधों से दहशत

दिल्ली में एक ही हफ्ते में सामने आई इन दो हत्याओं ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते झगड़ों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दोनों घटनाओं में चाकू का इस्तेमाल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि स्थानीय स्तर पर विवाद कितनी आसानी से जानलेवा रूप ले सकते हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की गहन जांच की जा रही है और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं।

