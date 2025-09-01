इंतजार खत्म! जल्द हो सकता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, तैयारियां तेज

यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उद्घाटन का समय मांगा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर माह में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन हो सकता है। इसके बाद डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) द्वारा आवश्यक जांच और प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। सभी एजेंसियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मिलने के बाद डीजीसीए एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस जारी करेगा।