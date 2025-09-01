धर्मनगरी वाराणसी में हाई-फाई सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, संचालिका फरार

पुलिस ने मौके से स्पा मैनेजर मध्यप्रदेश के ग्वालियर के राई गांव निवासी रवि प्रसाद गोंड और कर्मचारी रॉकी मौर्या (मोरार, ग्वालियर) को हिरासत में लिया। इसके अलावा दो ग्राहक विवेक गुप्ता (खोचवां, मिर्जामुराद) और शशिकांत पाल (सुंदरपुर) को भी गिरफ्तार किया गया। भवन स्वामी सुनील शर्मा भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चार युवतियों में दो रामनगर की और दो अन्य शहर के अलग-अलग हिस्सों की हैं। शुरुआती पूछताछ में मैनेजर ने बताया कि संचालिका मुंबई की रहने वाली है।