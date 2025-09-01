Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

धर्मनगरी वाराणसी में हाई-फाई सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, संचालिका फरार

उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी में एक हाई-फाई सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने देर रात कार्रवाई की। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं सेक्स रैकेट की संचालिका मौके से फरार हो गई।

वाराणसी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 01, 2025

Ai Generated Symbolic Image.

वाराणसी: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी में एक हाई-फाई सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने रविवार देर रात रोहनिया पुलिस चौकी क्षेत्र के खुशीपुर में स्थित एचएम स्पा ऐंड सलून पर छापेमारी कर चार युवतियों, चार युवकों और भवन स्वामी को गिरफ्तार किया। हालांकि, रैकेट की संचालिका मौके से फरार होने में कामयाब रही। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

कमिश्नरेट पुलिस की एसओजी-2 टीम को सूचना मिली थी कि खुशीपुर में एचएम स्पा ऐंड सलून के आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उप निरीक्षक अभिषेक पांडेय ने इसकी जानकारी डीसीपी क्राइम सरवणन टी. को दी। इसके बाद एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और इंस्पेक्टर रोहनिया राजू सिंह के नेतृत्व में एसओजी-2 टीम ने रविवार रात स्पा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही वहां अफरातफरी मच गई। संचालिका मौके से भाग निकली।

ये भी पढ़ें

गंभीर बीमार बंदियों की समयपूर्व रिहाई के नियम सरल और स्पष्ट किए जाएं : सीएम योगी
लखनऊ
image

इन पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने मौके से स्पा मैनेजर मध्यप्रदेश के ग्वालियर के राई गांव निवासी रवि प्रसाद गोंड और कर्मचारी रॉकी मौर्या (मोरार, ग्वालियर) को हिरासत में लिया। इसके अलावा दो ग्राहक विवेक गुप्ता (खोचवां, मिर्जामुराद) और शशिकांत पाल (सुंदरपुर) को भी गिरफ्तार किया गया। भवन स्वामी सुनील शर्मा भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चार युवतियों में दो रामनगर की और दो अन्य शहर के अलग-अलग हिस्सों की हैं। शुरुआती पूछताछ में मैनेजर ने बताया कि संचालिका मुंबई की रहने वाली है।

पुलिस ने जुटाया डाटा

पुलिस ने मौके से 4,000 रुपये नकद, दो आईफोन, सात अन्य मोबाइल फोन, दो क्यूआर कोड और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद कीं। जांच में पता चला कि स्पा में सर्विस का भुगतान क्यूआर कोड के जरिए किया जाता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और फॉरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं।

इससे पहले भी यहां हुई कार्रवाई

एसओजी-2 टीम ने इससे पहले चितईपुर, फूलपुर और भेलूपुर में स्पा सेंटरों और गेस्ट हाउसों में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था। अब तक 19 महिलाओं और 16 पुरुषों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में फरार संचालिका की तलाश में छापेमारी कर रही है और आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश यादव की हालत ‘न तीन में, न तेरह में’ जैसी ही रही
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 04:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / धर्मनगरी वाराणसी में हाई-फाई सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, संचालिका फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट