धर्मनगरी वाराणसी में हाई-फाई सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, संचालिका फरार

वाराणसी: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी में एक हाई-फाई सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने रविवार देर रात रोहनिया पुलिस चौकी क्षेत्र के खुशीपुर में स्थित एचएम स्पा ऐंड सलून पर छापेमारी कर चार युवतियों, चार युवकों और भवन स्वामी को गिरफ्तार किया। हालांकि, रैकेट की संचालिका मौके से फरार होने में कामयाब रही। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
कमिश्नरेट पुलिस की एसओजी-2 टीम को सूचना मिली थी कि खुशीपुर में एचएम स्पा ऐंड सलून के आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उप निरीक्षक अभिषेक पांडेय ने इसकी जानकारी डीसीपी क्राइम सरवणन टी. को दी। इसके बाद एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और इंस्पेक्टर रोहनिया राजू सिंह के नेतृत्व में एसओजी-2 टीम ने रविवार रात स्पा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही वहां अफरातफरी मच गई। संचालिका मौके से भाग निकली।
पुलिस ने मौके से स्पा मैनेजर मध्यप्रदेश के ग्वालियर के राई गांव निवासी रवि प्रसाद गोंड और कर्मचारी रॉकी मौर्या (मोरार, ग्वालियर) को हिरासत में लिया। इसके अलावा दो ग्राहक विवेक गुप्ता (खोचवां, मिर्जामुराद) और शशिकांत पाल (सुंदरपुर) को भी गिरफ्तार किया गया। भवन स्वामी सुनील शर्मा भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चार युवतियों में दो रामनगर की और दो अन्य शहर के अलग-अलग हिस्सों की हैं। शुरुआती पूछताछ में मैनेजर ने बताया कि संचालिका मुंबई की रहने वाली है।
पुलिस ने मौके से 4,000 रुपये नकद, दो आईफोन, सात अन्य मोबाइल फोन, दो क्यूआर कोड और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद कीं। जांच में पता चला कि स्पा में सर्विस का भुगतान क्यूआर कोड के जरिए किया जाता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और फॉरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं।
एसओजी-2 टीम ने इससे पहले चितईपुर, फूलपुर और भेलूपुर में स्पा सेंटरों और गेस्ट हाउसों में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था। अब तक 19 महिलाओं और 16 पुरुषों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में फरार संचालिका की तलाश में छापेमारी कर रही है और आगे की जांच जारी है।