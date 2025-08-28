Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 27, 28, 29, 30 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

Heavy Rainfall Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले छह से सात दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले हफ्ते तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है।

ग्रेटर नोएडा

Aman Pandey

Aug 28, 2025

IMD Weather Update, Heavy Rainfall Alert, Delhi NCR Weather, Uttar Pradesh Rain, Monsoon 2025, Jammu Kashmir Weather, Bihar Rain Alert, august 2025 rain forecast, climate change, cyclonic circulation, Delhi monsoon news, Delhi NCR, Delhi Weather Forecast, Delhi-NCR Weather, downpour, drizzle, flood warning UP, HeaT WAVE, heavy, heavy rain, heavy rain alert, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy rainfall alert august 2025, Heavy Rainfall Report, Heavy Rainfall Warning, hindi news, Hurricane, IMD, IMD alert, IMD Lucknow bulletin, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, India ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, issues, Mausam Vibhag, monsoon, monsoon alert India 2025, Monsoon Update, mp weather, next, patrika news, rain, rain alert, Rain Warning, rainfall, Rajasthan Weather, Rajasthan Weather news, rajasthan weather update, Thunderstorm, thunderstorm forecast India, Uttar Pradesh Weather Alert, Warning, Weather forecast, weather news, weather report, weather update, weather update today, अपने गांव का मौसम कैसे पता करें?, अप्रेल की शुरुआत में ही देश के कई हिस्से गर्मी से तपने लगे हैं। राहत की बात ये है कि मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष हुए उन मौसमी बदलावों को दक्षिण-पश्चिम मानसून के अनुकूल बताया है, अलर्ट, आईएमडी अलर्ट, कल का मौसम, चेतावनी, पूरे भारत का आज का तापमान क्या है?, बरसात कब आएगी?, भारत में, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारी बारिश, मानसून, मानसून की रफ्तार बरकरार, मानसून ट्रफ, मूसलाधार बारिश, मौसम का अपडेट, मौसम की खबर, मौसम के ताज़ा हाल, मौसम विभाग, मौसम विभाग बारिश कब होगी, राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
Heavy rain alert by IMD

Heavy Rainfall Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देशभर के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में 27 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक मूसलाधार बारिश होगी।

पूर्व और उत्तर भारत का मौसम

उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अगस्त तथा 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में 27 से 30 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 30 अगस्त और 1 सितंबर को भी तेज बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश से इन राज्यों में निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

पत्नी को लगा रील बनाने का चस्का, पति पुलिस कमिश्नर के पास जाकर रोया
गाज़ियाबाद
UP news, Instagram reel

दिल्ली-NCR का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी अगले चार दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। 27 से 30 अगस्त तक यहां हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

दक्षिण भारत का मौसम

केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में 27 और 28 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में 27 से 30 अगस्त तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कर्नाटक में 27 और 28 अगस्त को कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (Heavy rain alert)की चेतावनी है।

पश्चिम भारत का मौसम

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान में 28 और 29 अगस्त को भारी बारिश होगी। गुजरात में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश का असर देखने को मिलेगा। वहीं, महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य क्षेत्रों में 27 अगस्त से 2 सितंबर तक मूसलधार बारिश का अनुमान है।

उत्तर भारत का मौसम

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी 27 और 28 अगस्त को बारिश दर्ज की जाएगी।

उत्तर-पूर्व भारत का मौसम

अरुणाचल प्रदेश में 28 से 30 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सक्रिय है। 27 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक देशभर में बारिश जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 12:14 pm

Published on:

28 Aug 2025 12:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 27, 28, 29, 30 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.