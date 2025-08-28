मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 27, 28, 29, 30 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

Heavy Rainfall Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देशभर के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में 27 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक मूसलाधार बारिश होगी।
उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अगस्त तथा 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में 27 से 30 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 30 अगस्त और 1 सितंबर को भी तेज बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश से इन राज्यों में निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी अगले चार दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। 27 से 30 अगस्त तक यहां हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में 27 और 28 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में 27 से 30 अगस्त तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कर्नाटक में 27 और 28 अगस्त को कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (Heavy rain alert)की चेतावनी है।
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान में 28 और 29 अगस्त को भारी बारिश होगी। गुजरात में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश का असर देखने को मिलेगा। वहीं, महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य क्षेत्रों में 27 अगस्त से 2 सितंबर तक मूसलधार बारिश का अनुमान है।
उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी 27 और 28 अगस्त को बारिश दर्ज की जाएगी।
अरुणाचल प्रदेश में 28 से 30 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सक्रिय है। 27 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक देशभर में बारिश जारी रहेगी।