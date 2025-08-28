मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 27, 28, 29, 30 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अगस्त तथा 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में 27 से 30 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 30 अगस्त और 1 सितंबर को भी तेज बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश से इन राज्यों में निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है।