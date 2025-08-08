मानसून खतरनाक होकर लौटा, अगले 5 दिन 9 से 13 अगस्त तक इन जिलों में आफत की बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस हफ्ते मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के दोबारा वापसी से यूपी, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मानसून का असर दिखेगा। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 8 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 11, 12 और 13 अगस्त को कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश (Heavy Rainfall) की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 8 और 11 से 13 अगस्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 7 से 13 अगस्त, हरियाणा में 11 अगस्त, जम्मू और कश्मीर में 13 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थनों पर गरज-चमक कर बिजली गिरने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 7 से 13 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश जारी रहने की संभावना है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में 8 से 12 और असम व मेघालय में 8, 12 और 13 को भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी भारत में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होगी। तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा में 8 से 9 अगस्त, केरल और माहे, कर्नाटक, तटीय आंध प्रदेश और यनम में 8 अगस्त को बारिश की संभावना है।
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 से 13 अगस्त, ओडिशा में 8 से 9 अगस्तः बिहार में 8 से 9, 12 और 13 अगस्त, पश्चिम बंगाल, झारखंड में 8 अगस्त, छत्तीसगढ़ में 11 से 13 अगस्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 अगस्त, विदर्भ में 13 अगस्त को बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। ओमान तट से सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों में 8 से 12 अगस्त, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में नहीं जाने की सलाह दी है।