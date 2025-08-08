मानसून खतरनाक होकर लौटा, अगले 5 दिन 9 से 13 अगस्त तक इन जिलों में आफत की बारिश

मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मानसून का असर दिखेगा। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 8 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 11, 12 और 13 अगस्त को कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश (Heavy Rainfall) की संभावना है।