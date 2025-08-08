8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

मानसून खतरनाक होकर लौटा, अगले 5 दिन 9 से 13 अगस्त तक इन जिलों में आफत की बारिश

Weather Forecast: मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश की भविष्याणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 अगस्त को यूपी, उत्तराखंड समेत देश के अलग-अलग राज्यों में भारी बारिश की संभावना है।

ग्रेटर नोएडा

Aman Pandey

Aug 08, 2025

climate change, Delhi NCR, Delhi Weather Forecast, downpour, drizzle, HeaT WAVE, heavy rainfall,Heavy Rainfall Report, Hurricane, IMD, IMD latest rain forecast, IMD latest weather forecast, imd monsoon forecast, IMD weather bulletin, rain, rain forecast, rain radar, rain showers, rain today, rainfall, rainstorm, temperature, weather, Weather forecast, weather radar, winter storm warning,IMD Heavy Rain Alert, monsoon rain alert, weather forecast, weather update, Weather, weather today, Rain, IMD, मौसम, मौसम विभाग, आईएमडी, बारिश, अलर्ट
मौसम विभाग ने 8, 9, 10, 11, 12 और 13 अगस्त को बारिश की संभावना जताई है। PC: ANI

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस हफ्ते मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के दोबारा वापसी से यूपी, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में भारी बारिश होगी।

यूपी में 11 से 13 अगस्त को भारी बारिश

मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मानसून का असर दिखेगा। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 8 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 11, 12 और 13 अगस्त को कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश (Heavy Rainfall) की संभावना है।

ये भी पढ़ें

1 महीने में अलग-अलग राज्यों से खाते में आई 3 करोड़ से ज्यादा रकम; जानें, कौन हैं बिरयानी बेचने वाला करोड़पति ठग?
आगरा
Agra News

उत्तराखंड में मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 8 और 11 से 13 अगस्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 7 से 13 अगस्त, हरियाणा में 11 अगस्त, जम्मू और कश्मीर में 13 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्‍थनों पर गरज-चमक कर बिजली ‌‌गिरने की भी संभावना है।

उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 7 से 13 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश जारी रहने की संभावना है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में 8 से 12 और असम व मेघालय में 8, 12 और 13 को भारी बारिश की संभावना है।

केरल में 8 अगस्त को भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी भारत में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होगी। तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा में 8 से 9 अगस्त, केरल और माहे, कर्नाटक, तटीय आंध प्रदेश और यनम में 8 अगस्त को बारिश की संभावना है।

पूर्व और मध्य भारत में बारिश का हाल

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 से 13 अगस्त, ओडिशा में 8 से 9 अगस्तः बिहार में 8 से 9, 12 और 13 अगस्त, पश्चिम बंगाल, झारखंड में 8 अगस्त, छत्तीसगढ़ में 11 से 13 अगस्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 अगस्त, विदर्भ में 13 अगस्त को बारिश की संभावना है।

मछुआरों के लिए चेतावनी

मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। ओमान तट से सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों में 8 से 12 अगस्त, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में नहीं जाने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 11:56 am

Published on:

08 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / मानसून खतरनाक होकर लौटा, अगले 5 दिन 9 से 13 अगस्त तक इन जिलों में आफत की बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.