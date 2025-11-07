अगले 72 घंटे धुआंधार बारिश, 8, 9 और 10 नवंबर को इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पर्वी हिस्से और बांग्लादेश तट के पास एक निम्न दाब बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।