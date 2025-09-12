मैं यहां से कूद जाउंगी…कॉलेज के छज्जे पर चढ़ी पैरामेडिकल छात्रा ने क्यों दी धमकी?

Noida: दिल्ली से सटे नोएडा के नॉलेज पार्क थानाक्षेत्र में एक पैरामेडिकल की हरकत से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन-फानन कॉलेज स्टाफ और सहयोगी छात्र-छात्राओं ने दूसरी मंजिल के छज्जे पर चढ़ी छात्रा को समझा-बुझाकर नीचे उतारा। इसके बाद उसके माता-पिता को कॉलेज बुलाया गया। बाद में युवती को माता-पिता के साथ घर भेज दिया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घटना, नोएडा के नॉलेज पार्क थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलेज की है, जहां पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही 22 साल की छात्रा कॉलेज भवन के दूसरे तल पर स्थित छज्जे पर चढ़ गई। इसके बाद उसने ऐलान करते हुए कहा "मैं यहां से कूद जाउंगी।" 22 साल की छात्रा का ऐलान सुनकर पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। आनन-फानन मौके पर कॉलेज स्टाफ पहुंचा। इसके बाद छात्रा से इसका कारण पूछा गया और पुलिस को मामले की सूचना दी गई।
कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा की काउंसिलिंग शुरू की। इस दौरान पूछताछ में पता चला कि छात्रा का कुछ सहपाठियों से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद छात्रा दूसरी मंजिल के छज्जे पर चढ़ गई थी। इस घटना क वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस की मानें तो छात्रा ने विवाद के बाद खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते उसे समझा-बुझाकर नीचे उतार लिया गया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि छात्रा के माता-पिता को मामले की सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। इसके बाद छात्रा की काउंसिलिंग की गई और उसे माता-पिता के हवाले कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि छात्रा के पिता ने इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया और छात्रा को लेकर अपने घर रवाना हो गए।
पैरामेडिकल छात्रा की इस हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सात सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा कॉलेज की दूसरी मंजिल स्थित बालकनी में खड़ी है। हालांकि इस वीडियो में छात्रा कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन सहपाठियों का कहना है कि उसने बालकनी से कूदकर अपनी जान देने का ऐलान किया था। इसके बाद ही कॉलेज प्रशासन और अन्य छात्र-छात्राओं की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई।