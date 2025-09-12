Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

मैं यहां से कूद जाउंगी…कॉलेज के छज्जे पर चढ़ी पैरामेडिकल छात्रा ने क्यों दी धमकी?

Noida: दिल्ली से सटे नोएडा में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज के छज्जे पर चढ़ी पैरामेडिकल छात्रा ने कूदकर अपनी जान देने की धमकी दे दी। इससे पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया।

ग्रेटर नोएडा

Vishnu Bajpai

Sep 12, 2025

Paramedical Girl student climbed second floor college intention of commit suicide in Noida
नोएडा स्थित कॉलेज की बालकनी पर चढ़ी छात्रा। (फोटो : Video Grab)

Noida: दिल्ली से सटे नोएडा के नॉलेज पार्क थानाक्षेत्र में एक पैरामेडिकल की हरकत से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन-फानन कॉलेज स्टाफ और सहयोगी छात्र-छात्राओं ने दूसरी मंजिल के छज्जे पर चढ़ी छात्रा को समझा-बुझाकर नीचे उतारा। इसके बाद उसके माता-पिता को कॉलेज बुलाया गया। बाद में युवती को माता-पिता के साथ घर भेज दिया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

नोएडा के नॉलेज पार्क थानाक्षेत्र की घटना

घटना, नोएडा के नॉलेज पार्क थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलेज की है, जहां पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही 22 साल की छात्रा कॉलेज भवन के दूसरे तल पर स्थित छज्जे पर चढ़ गई। इसके बाद उसने ऐलान करते हुए कहा "मैं यहां से कूद जाउंगी।" 22 साल की छात्रा का ऐलान सुनकर पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। आनन-फानन मौके पर कॉलेज स्टाफ पहुंचा। इसके बाद छात्रा से इसका कारण पूछा गया और पुलिस को मामले की सूचना दी गई।

पुलिस ने छात्रा की काउंसिलिंग की

कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा की काउंसिलिंग शुरू की। इस दौरान पूछताछ में पता चला कि छात्रा का कुछ सहपाठियों से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद छात्रा दूसरी मंजिल के छज्जे पर चढ़ गई थी। इस घटना क वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस की मानें तो छात्रा ने विवाद के बाद खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते उसे समझा-बुझाकर नीचे उतार लिया गया।

माता-पिता ने कार्रवाई से किया इनकार

पुलिस सूत्रों ने बताया कि छात्रा के माता-पिता को मामले की सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। इसके बाद छात्रा की काउंसिलिंग की गई और उसे माता-पिता के हवाले कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि छात्रा के पिता ने इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया और छात्रा को लेकर अपने घर रवाना हो गए।

सात सेकंड का वीडियो वायरल

पैरामेडिकल छात्रा की इस हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सात सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा कॉलेज की दूसरी मंजिल स्थित बालकनी में खड़ी है। हालांकि इस वीडियो में छात्रा कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन सहपाठियों का कहना है कि उसने बालकनी से कूदकर अपनी जान देने का ऐलान किया था। इसके बाद ही कॉलेज प्रशासन और अन्य छात्र-छात्राओं की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई।

Published on:

12 Sept 2025 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / मैं यहां से कूद जाउंगी…कॉलेज के छज्जे पर चढ़ी पैरामेडिकल छात्रा ने क्यों दी धमकी?

