मैं यहां से कूद जाउंगी…कॉलेज के छज्जे पर चढ़ी पैरामेडिकल छात्रा ने क्यों दी धमकी?

घटना, नोएडा के नॉलेज पार्क थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलेज की है, जहां पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही 22 साल की छात्रा कॉलेज भवन के दूसरे तल पर स्थित छज्जे पर चढ़ गई। इसके बाद उसने ऐलान करते हुए कहा "मैं यहां से कूद जाउंगी।" 22 साल की छात्रा का ऐलान सुनकर पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। आनन-फानन मौके पर कॉलेज स्टाफ पहुंचा। इसके बाद छात्रा से इसका कारण पूछा गया और पुलिस को मामले की सूचना दी गई।