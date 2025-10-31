अगले 5 दिन तूफानी बारिश, 1, 2, 3, 4 और 5 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

यूपी में चक्रवाती तूफान 'मोन्‍था' का असर दिख रहा है। बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रुक-रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात मोन्‍था का असर 1 नवंबर को देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से पूर्वी यूपी में भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है।