अगले 5 दिन तूफानी बारिश, 1, 2, 3, 4 और 5 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Weather Forecast: भारतीय मौसम विभाग ने देश में यूपी, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात समेत समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5 दिन 1, 2, 3, 4 और 5 नवंबर बीच अलग-अलग समय पर भारी बारिश की संभावना है।

2 min read
ग्रेटर नोएडा

image

Aman Pandey

Oct 31, 2025

मौसम विभाग ने अगले 5 दिन बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। PC: AI

मौसम विभाग ने देश में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी मध्य अरब सागर और उत्तर-पश्चिम झारखंड के आसपास एक दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

यूपी में मौसम ने लिया करवट

यूपी में चक्रवाती तूफान 'मोन्‍था' का असर दिख रहा है। बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रुक-रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात मोन्‍था का असर 1 नवंबर को देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से पूर्वी यूपी में भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है।

इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर समेत पूर्वी यूपी में बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 40 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है।

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 3 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में उत्पन्‍न हो रहा है, जिसका असर उत्तर-पश्चिम भारत में दिखाई देगा। इसके प्रभाव से उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत में 4, 5 और 6 नवंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पूर्वी भारत में कब होगी बारिश

मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना जताई है। विशेष तौर पर 31 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बिहार और झारखंड में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5 दिन अंडमान, अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवा भी चल सकती है।

महाराष्ट्र में बारिश का पूर्वानुमान

वहीं, कोंकण, महाराष्ट्र और गुजरात में भी 31 और 1 नवंबर को भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसकी वजह से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

Updated on:

31 Oct 2025 08:33 pm

Published on:

31 Oct 2025 08:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / अगले 5 दिन तूफानी बारिश, 1, 2, 3, 4 और 5 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

