मानसून फिर तांडव मचाने को तैयार, 1, 2 और 3 अक्टूबर को इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण उड़ीसा के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे देश के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर यूपी, उत्तराखंड और एमपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 28, 29 और 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, ललीतपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कनौज, इटावा, औरैया, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, गढ़वाल और मऊ मंडल के ऊपर हिस्सों में पहाड़ी सड़कों पर अवरोध और नदियों में पानी भरने का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग में पश्चिमी भारत में भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, महाराष्ट्र में 28 से 29 सितंबर तक भारी बारिश होगी। वहीं, गुजरात में भी 29 सितंबर तक बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है। वहीं, 1 से 3 अक्टूबर तक दक्षिणी भारत में भी बारिश की संभावना है।
