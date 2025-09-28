मानसून फिर तांडव मचाने को तैयार, 1, 2 और 3 अक्टूबर को इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

Weather Forecast: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में अगले 7 दिनों तक यूपी, उत्तराखंड, एमपी समेत कई राज्यों में भारी से अधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 7 दिन 29, 30 सितंबर और 1, 2, 3, 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। less than 1 minute read