मौसम ने ली करवट; 14, 15,16 और 17 अक्टूबर को इन जिलों में होगी भारी से अति भारी बारिश!

आगामी कुछ दिनों में देश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस जा रहा है। फिलहाल, मानसून की वापसी रेखा रक्सौल, वाराणसी, जबलपुर, अकोला, अहिल्यानगर और अलीबाग से होकर गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून की यह रेखा उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, झारखंड, छतीसगढ़ और पश्चिम बंगाल साथ ही सिकिक्म समेत उड़ीसा के और हिस्सों में पहुंचेगी। इसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।