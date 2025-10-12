मौसम ने ली करवट; 14, 15,16 और 17 अक्टूबर को इन जिलों में होगी भारी से अति भारी बारिश!

मौसम विभाग ने 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है।
आगामी कुछ दिनों में देश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस जा रहा है। फिलहाल, मानसून की वापसी रेखा रक्सौल, वाराणसी, जबलपुर, अकोला, अहिल्यानगर और अलीबाग से होकर गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून की यह रेखा उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, झारखंड, छतीसगढ़ और पश्चिम बंगाल साथ ही सिकिक्म समेत उड़ीसा के और हिस्सों में पहुंचेगी। इसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में 12 से 17 अक्टूबर के बीच भारी बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इस दौरान 30 से 40 किमी की स्पीड से हवा चलने की भी संभावना है।
पूर्वी भारत के ओडिशा में 12 अक्टूबर को कई जगहों पर तूफानी बारिश की संभावना जताई गई है। 12 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
IMD के मुताबिक, केरल और तमिलनाडु में 12 से 17 अक्टूबर, कर्नाटक में 12 से 15 अक्टूबर और आंध्र प्रदेश में 12 से 14 अक्टूबर और पश्चिम बंगाल में 12-13 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, केरल में बहुत से बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है।
मौसम विभाग ने 12 से 16 अक्टूबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना के चलते मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है।
बड़ी खबरेंView All
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग