बहरीन की जेलों में बंद 250 भारतीय होंगे रिहा, पीएम मोदी के दौरे पर हुआ ये बड़ा ऐलान

मनामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में शनिवार को बहरीन पहुंचे। इस दौरान पीएम का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें बहरीन के शीर्ष पुरस्कार 'किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां' से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से बहरीन की जेल में बंद कई भारतीयों के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बहरीन ने कहा है कि वह 250 भारतीयों को रिहा कर देगा।

बहरीन ने मानवीय आधार पर जेलों में बंद 250 भारतीयों को माफी दे दी है और उन्हें रिहा करने का एलान किया है। इस बाबत प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई कि 'दया और मानवीयता दिखाते हुए बहरीन सरकार ने 250 भारतीयों को माफ कर दिया है, जो बहरीन में सजा भुगत रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बहरीन सरकार का आभार जताया है।'

बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यपूर्व के इस देश का आधिकारिक दौरा किया है। पीएम मोदी का यह दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला बहरीन दौरा है।

The Prime Minister has specially thanked the King of Bahrain and the entire Royal Family for their kindness and compassionate decision.