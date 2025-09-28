Custodial Death Case: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद ASI गिरफ्तार, 2024 का है मामला

MP News:गुना जिले के बहुचर्चित देवा पारधी पुलिस हिरासत मौत मामले में फरार चल रहे निलंबित सब इंस्पेक्टर उत्तम सिंह को सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया। यह हुआ सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी से। कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआइ और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी थी। कड़े लहजे में कहा था कि अगर 7 अक्टूबर तक आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 8 को सीबीआइ के जांच अधिकारी और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।