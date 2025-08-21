बदमाशों ने कुत्ते को सुलाया, ताले चटकाए और लूटकर ले गए हजारों के जेवर, वीडियो वायरल

बताया गया कि परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास तलाशी ली तो पास के मक्का के खेत की मेड़ पर खाली सूटकेस, उसमें रखे कुछ कपड़े, ज्वेलरी की खाली डिब्बियां और खाली बटुए पड़े मिले। इन सामान के पास ही एक पाना भी पड़ा मिला जिसका उपयोग संभवत: ताला चटकाने के लिए किया होगा। बदमाश सूटकेस में रखी तकरीब 50 हजार रुपए नकद राशि और सोने चांदी की ज्वैलरी ले जा चुके थे। पीड़ित परिवार ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद देर रात चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। (guna robbery video viral)