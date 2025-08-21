Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

मंदिर के पास जमीन ने उगला खजाना, मिले चांदी के चमचमाते 45 सिक्के!

MP News- एमपी में मंदिर के पास मिट्टी की खुदाई के दौरान मजदूरों को करीब 500 ग्राम वजनी 45 चांदी के सिक्के मिले। प्रशासन ने सिक्के जब्त कर जांच शुरू की।

मुरैना

Akash Dewani

Aug 21, 2025

silver coins found during excavation morena mp news
silver coins found during excavation morena (फोटो-सोशल मीडिया)

silver coins found: मुरैना के कैलारस तहसील के सागौरिया गांव में बुधवार को मिट्टी की खुदाई के दौरान 500 ग्राम वजनी 45 चांदी के सिक्के मिले हैं। सूचना पर पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी भी गांव में पहुंच गए जिन्होंने ग्रामीणों व मजदूरों की मौजूदगी में सिक्के जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी है। (MP News)

जानकारी के अनुसार सागौरिया के पूर्व सरपंच संतोषीलाल धाकड़ के पूर्वजों की जमीन पर मंदिर बना है। इसी मंदिर के नजदीक भराव करने मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। मिट्टी खोदते वक्त उन्हें चांदी जैसी धातु के 45 सिक्के मिले। (MP News)

10-10 ग्राम के सिक्के, उर्दू में अंकित हैं अक्षर

संतोषीलाल धाकड़ ने बताया, सिक्के 25 पैसे के साइज के हैं और प्रत्येक सिक्कों का अनुमानित बजन 8 से 10 ग्राम है। सिक्कों का कुल वजन 500 ग्राम के करीब है, जिनके ऊपर उर्दू या फारसी में अक्षर अंकित हैं।

Published on:

21 Aug 2025 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मंदिर के पास जमीन ने उगला खजाना, मिले चांदी के चमचमाते 45 सिक्के!

