मंदिर के पास जमीन ने उगला खजाना, मिले चांदी के चमचमाते 45 सिक्के!

silver coins found: मुरैना के कैलारस तहसील के सागौरिया गांव में बुधवार को मिट्टी की खुदाई के दौरान 500 ग्राम वजनी 45 चांदी के सिक्के मिले हैं। सूचना पर पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी भी गांव में पहुंच गए जिन्होंने ग्रामीणों व मजदूरों की मौजूदगी में सिक्के जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी है। (MP News)