MP मे बिजली चोरी का गजब मामला, गांव ने बना लिया खुद का ‘पावर स्टेशन’

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम जब दिगबाड़ फीडर की रूटीन जांच के गांव पहुंची तो पूरा मामला सामने आया। टीम ने देखा कि गांव में 25-25 केवीए के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। खास बात यह थी कि ये न तो किसी कंपनी की फाइलों में दर्ज थे और न ही इनके लिए कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी। सीधे शब्दों में कहे तो पूरा 'पावर स्टेशन' (llegal power station) चोरी की नींव पर खड़ा किया गया था। (MP News)