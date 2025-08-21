Patrika LogoSwitch to English

MP मे बिजली चोरी का गजब मामला, गांव ने बना लिया खुद का ‘पावर स्टेशन’

llegal power station: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से बिजली चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव वालों ने खुद का ‘बिजली बोर्ड’ बनाकर सप्लाई शुरू कर दी थी।

रायसेन

Akash Dewani

Aug 21, 2025

raisen village creates illegal power station electricity theft mp news
raisen village creates illegal power station electricity theft (फोटो-सोशल मीडिया)

MP News- मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उरदमऊ गांव में बिजली चोरी (electricity theft) का एक अजब-गजब मामला सामने आया है। इस मामले ने अधिकारियों तक को हक्का-बक्का कर दिया। दरअसल, यहां कुछ लोगों ने कानून ताक पर रखकर सीधे-सीधे दो ट्रांसफार्मर खड़े कर दिए। यही नहीं, उन्होंने बिना अनुमति के गांव की गलियों में बिजली लाइन भी खींच दी और पूरा गांव अवैध कनेक्शन से रोशन कर दिया।

विजिलेंस टीम भी रह गई दंग

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम जब दिगबाड़ फीडर की रूटीन जांच के गांव पहुंची तो पूरा मामला सामने आया। टीम ने देखा कि गांव में 25-25 केवीए के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। खास बात यह थी कि ये न तो किसी कंपनी की फाइलों में दर्ज थे और न ही इनके लिए कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी। सीधे शब्दों में कहे तो पूरा 'पावर स्टेशन' (llegal power station) चोरी की नींव पर खड़ा किया गया था। (MP News)

मौके पर हुई बड़ी कार्रवाई

जैसे ही मामला उजागर हुआ, विजिलेंस टीम ने पुलिस की मौजूदगी में तुरंत एक्शन लिया। अवैध कनेक्शन काट दिए गए और दोनों ट्रांसफार्मर, तार और अन्य सामान जब्त कर लिया गया। बाड़ी थाना पुलिस की मदद से पंचनामा भी तैयार हुआ। साथ ही दोषियों के खिलाफ बिजली चोरी और अवैध गतिविधियों का मामला दर्ज कर दिया गया।

21 Aug 2025 08:31 am

