Guna accident अस्पताल में किसी को जमीन पर लेटाया तो कहीं एक ही बेड पर दो-दो घायल

गुना। गुना (Guna) में मरे मजदूर महाराष्ट्र से यूपी के अपने जिले में जा रहे थे(Migrant labours travelling to UP from Maharashtra via Guna)। 55 घायलों का नसीब अच्छा था कि उनकी जान बच गई। सरकार ने इनको इनके हाल पर तो छोड़ ही दिया था। ये खुद ही अपना इंतजाम कर चल दिए लेकिन किस्मत ने एक बार फिर दगा दिया और ये अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर इनको फिर यह अहसास हो रहा कि कोई भी व्यवस्था, इंतजामात इनके लिए नहीं है। हालांकि, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन घायल मजदूरों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने का ऐलान कर दिया गया है लेकिन अस्पताल में इन मजदूरों के लिए व्यवस्था उस ऐलान को मुंह चिढ़ा रहा।

दरअसल, गुना में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जा रहे कंटेनर व एक बस में भीषण भिड़त से 8 मजदूरों की मौत हो गई और 55 के आसपास घायल हैं। घायलों को यहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अस्पताल में भर्ती इन घायलों के इलाज का समुचित इंतजाम तक नहीं है। अव्वल यह कि यहां इनके लिए बेड तक कम पड़ गए हैं। एक एक बेड पर दो दो मजदूरों को लेटाया गया है। कई घायलों को तो जमीन पर ही लिटा दिया गया है। घायलों के मुताबिक काफी देर तक इलाज नहीं शुरू हो पाया।

यह बात दीगर है कि हादसा की सूचना के बाद जिले के आला अफसरान, स्थानीय सांसद, विधायक, तमाम कद्दावर नेता जानकारी लेने पहुंच चुके हैं। सूबे के मुखिया ने इन घायलों के इलाज के लिए सारा खर्च वहन करने का ऐलान तक कर दिया है।

हादसे के बाद हर आेर मच गर्इ चीख पुकार, कोर्इ इधर गिरा कोर्इ उधर

महाराष्ट्र से एक कंटेनर में भरकर 65 से अधिक मजदूर यूपी के उन्नाव व रायबरेली जा रहे थे। गुना जिले के कैंट थाना अंतर्गत टोल टैक्स टेकरी बाईपास पर जैसे ही ट्रक गुना में टेकरी रोड पर आया वैसे ही इसी हाईवे पर सामने से आ रही बस उससे जा टकराई। इस भिडंत से वहां आसपास चीख पुकार मच गई। बुधवार की देर रात दो बजे हुए इस हादसे की तेज आवास सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना देने के साथ लोग मदद को लग गए।

काफी मशक्कत के बाद घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। इस दर्दनाक हादसे में आठ प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई।

सभी मजदूर एक कंटेनर में बैठकर यूपी के उन्नाव व रायबरेली जा रहे थे। जबकि बस अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर भिंड गई थी। वह मजदूरों को छोड़कर लौट रही थी कि गुना में मजदूरों से भरे टैंकर से टकरा गई।

मृतकों के नाम