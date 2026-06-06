गुना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा ओवरब्रिज से गिरी, रेलवे ट्रैक पर तड़पते देखते रहे लोग

बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे बाद वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की नजर लहूलुहान और बुरी तरह घायल हुई युवती पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण वह उठ नहीं सकी। इसके बाद बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाई और आवाज लगाकर आसपास से गुजर रहे व्यक्तियों से मदद मांगी। बुजुर्ग के बुलाने पर जुटे लोगों ने तुरंत एक ऑटो की व्यवस्था की और युवती को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रा का इलाज चल रहा है जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है।