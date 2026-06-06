6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

गुना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा ओवरब्रिज से गिरी, रेलवे ट्रैक पर तड़पते देखते रहे लोग

NEET Aspirant falls from overbridge: एमपी के गुना में 19 साल छात्रा ओवरब्रिज से सीधा रेलवे ट्रैक पर गिरी और 30 मिनट तक वही तड़पती रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Jun 06, 2026

neet aspirant falls from overbridge railway track badly injured mp news

neet aspirant falls from overbridge in guna (फोटो- Patrika.com)

NEET Aspirant falls from overbridge: मध्य प्रदेश के गुना जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बजरंगढ़ इलाके में शनिवार सुबह उस समय सनसनी मच गई जब एक बच्ची के रेलवे ओवरब्रिज से नीचे गिरने का वीडियो सामने आया है। 19 साल छात्रा ओवरब्रिज से सीधा रेलवे ट्रैक पर गिरी और 30 मिनट तक वही तड़पती रही।

इस घटना सबसे हैरानी वाली बात ये रही कि वहां मौजूद लोग और राहगीर दर्द से कराहती बच्ची को बचाने या उसे मदद देने के बजाए मुंह फेर कर आगे बढ़ गए। हद तो तब हो गई जब पास में खड़े ट्रेन के इंजन में बैठा लोको पायलट भी बच्चो को देखने के बाद भी न नीचे उतरा और न उसकी मदद करने नहीं आया। मामले का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि,संवेदनशील दृश्य होने के कारण वीडियो को रिपोर्ट में जोड़ा नहीं गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बच्ची तड़पती रही, पायलट बैठा रहा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ उस समय ट्रैक पर एक ट्रेन इंजन खड़ा था और पास की दूसरी पटरी पर भी एक दूसरा इंजन मौजूद था। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद लोको पायलट ने युवती को गिरते और तड़पते हुए देखा लेकिन वह नीचे उतरकर मदद के लिए आगे नहीं आया। इस दौरान वहां से कई राहगीर भी गुजरे, लेकिन किसी ने भी युवती की आवाज नहीं सुनी। किसी भी व्यक्ति ने उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई।

आधे घंटे तड़पती रही युवती, बुजुर्ग ने दिखाई मानवता

बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे बाद वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की नजर लहूलुहान और बुरी तरह घायल हुई युवती पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण वह उठ नहीं सकी। इसके बाद बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाई और आवाज लगाकर आसपास से गुजर रहे व्यक्तियों से मदद मांगी। बुजुर्ग के बुलाने पर जुटे लोगों ने तुरंत एक ऑटो की व्यवस्था की और युवती को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रा का इलाज चल रहा है जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है।

पुलिस आरक्षक की बेटी है पीड़िता, NEET की कर रही थी तैयारी

मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवती आरोन में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक की बेटी है। वह लंबे समय से नीट (NEET) परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह पिछले 5-6 दिनों से अपनी कोचिंग क्लास भी नहीं जा रही थी। हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया या उसके साथ क्या हुआ, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों के बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं।

जांच में जुटी पुलिस, कारण स्पष्ट नहीं

सिटी कोतवाली थाना टीआई राजकुमार शर्मा ने बताया कि हमें जानकारी मिली कि एक कांस्टेबल की बेटी ओवरब्रिज के पास घायल हो गई है। पहली नजर में पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि लड़की ने खुद ओवरब्रिज से छलांग लगाई या किसी और दुर्घटना की वजह से गिरी। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर है और वह बयान नहीं दे पा रही है। होश में आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।

इंदौर से जैसलमेर तक नई ट्रेन की कवायद तेज, हजारों यात्रियों का सफर होगा आसान

ये भी पढ़ें
Sumitra Mahajan demands New Passenger Train from Indore to Jaisalmer mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jun 2026 08:40 pm

Published on:

06 Jun 2026 08:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / गुना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा ओवरब्रिज से गिरी, रेलवे ट्रैक पर तड़पते देखते रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP BJP: गुना में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को 'नाकारा' कहना भाजपा विधायक को पड़ सकता है महंगा, संगठन तक पहुंची बात

guna
गुना

ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक दो मंत्रियों को हटाने की मांग, गुना विधायक बोले ‘महाराज से भी बड़े हो गए’

Jyotiraditya Scindia-loyalist MLA Pannalal Shakya demands the removal of two ministers
गुना

गुना में भाजपा विधायक अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर भड़के, कहा- ऐसे नाकारा मंत्री को हटाओ

bjp mla slams ministers over electricity crisis video viral mp news
गुना

Jaivardhan Singh Challenge: बच्ची ने दिग्विजय सिंह के बेटे को दिया चैलेंज, 'बुद्धि के घड़े' में से निकालना है कद्दू

Jaivardhan Singh Challenge
गुना

एमपी में सरकारी नौकरी दिलाएगा यह सब्जेक्ट, फिजिक्स-केमिस्ट्री छोड़ रहे स्टूडेंट

Jobs
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.