गुना में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को ‘नाकारा’ कहना भाजपा विधायक को पड़ सकता है महंगा, संगठन तक पहुंची बात

बता दें कि एक दिन पहले शनिवार को गुना में बिजली कटौती की समस्या को लेकर विधायक पन्ना लाल शाक्य स्थानीय लोगों के साथ बिजली दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जताते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम लिए बगैर कहा कि 'वो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि मंच पर ढोक देने लगते हैं। खंभे पर चढ़ जाते हैं, नाली में उतर जाते हैं। हमें नालियां साफ करने वाला जनसेवक नहीं, जनता के साथ खड़ा होने वाला जनसेवक चाहिए। मैं भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से ऐसे नाकारा मंत्री को हटाने के लिए कहूंगा। पन्ना लाल शाक्य यहीं नहीं रुके उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत पर भी बिना नाम लिए तंज कसा। शाक्य ने कहा- 'वे तो महाराजा से बड़े हो रहे हैं। मुझे ही सिंधिया के कार्यक्रम में धक्का देकर पीछे कर दिया था। मुझे चलो हटो कहकर किनारे कर दिया। मैंने भी कह दिया कि तुम ही घुस जाओ। ऐसा प्रभारी मंत्री भी हमें नहीं चाहिए।