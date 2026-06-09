एमपी में बनेगी नई कांग्रेस, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मणसिंह ने कार्यकर्ताओं को टटोला

Digvijay Singh brother Laxman Singh- एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज और कांग्रेस से निष्कासित पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने गुना में बड़ा ऐलान किया। मध्यप्रदेश की सियासत में एक नया राजनीतिक शिगूफा छोड़ते हुए उन्होंने रीजनल कांग्रेस बनाने की घोषणा की। सोमवार को पत्रकारवार्ता में लक्ष्मण सिंह ने देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। उनकी नई रीजनल कांग्रेस पार्टी सत्ता में किंगमेकर की भूमिका निभाएगी। लक्ष्मण सिंह ने पूर्व कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया के जाने के बाद अब कांग्रेस का कोई विधायक पाला नहीं बदलेगा।